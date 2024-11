Fernando detona 'mandato' de Gui em A Fazenda: 'Falou que ia ser ditador'

Fernando Presto esbravejou contra o fazendeiro da semana, Gui Vieira, em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando lembrou a discussão da noite anterior e criticou Gui. O chef de cozinha acusou o fazendeiro de ser autoritário.

Fernando: "Ele falou que ia ser um ditador. Ele falou, sim. Ele falou que ia ser um ditador e que o nome do 'negócio' é obrigação. Ele ia obrigar todo mundo a fazer o que ele quisesse porque ele é o fazendeiro. Ele falou isso aqui dentro".

Flora: "E que câmera-trato não é trato. Câmera-trato, regar planta [horta] e o que mais?".

Fernando: "Regar planta? Você tem que andar com água pelo negócio inteiro, gente. Agora ele impõe o que é trato, o que não é trato. Eles criam as regras da fazenda e o fazendeiro não tem que fazer nada. No manual, está falando que tem que fazer. E ele falou que ia obrigar as pessoas. Ontem ele falou que era um ditador".

Flora: "eu nem sabia que tinha tido mais".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 13573 votos 1,12% Albert Bressan 40,06% Fernando Presto 0,53% Flor Fernandez 0,69% Flora Cruz 1,02% Gui Vieira 0,46% Gilsão 0,46% Juninho Bill 0,93% Luana Targino 16,34% Sacha Bali 23,44% Sidney Sampaio 9,82% Vanessa Carvalho 5,14% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13573 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso