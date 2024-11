Beto Barbosa se defende em polêmica por relação com adolescente

Beto Barbosa, 69, se defendeu das críticas por dizer em um podcast que está casado com sua atual esposa, Gisele Barbosa, 27, há 12 anos — por essas declarações, os fãs perceberam que eles teriam começado a se relacionar quando Gisele era uma adolescente de 15 anos, e ele já tinha tinha 57. Agora, o cantor afirma que se "equivocou" com as datas.

O que aconteceu

Após a repercussão nas redes sociais, Beto Barbosa disse que "errou a data". Em nota a Splash, o artista informou que "trocou a data de amizade por casamento". "Nunca fomos casados há 12 anos", declarou.

Gisele disse que ela e o cantor oficializaram a união em 2023. "Nosso casamento aconteceu ano passado. Beto errou quando disse [no podcast] que éramos casados há 12 anos e isso nunca aconteceu. Conheci Beto ao lado dos meus Pais em um show à tarde, em Fortaleza, quando eu tinha 15 anos e foi somente isso. Beto errou as datas e ao vivo trocou as informações".

Ela informou que aos 15 anos era apenas amiga de Beto e que a amizade evoluiu para namoro em 2019, quando ela já estava com 19 anos. "Começamos a namorar quando eu tinha 19 anos. Beto teve câncer e eu com minha família resolvemos prestar toda ajuda emocional e familiar para que ele se curasse dessa doença. Quando ele saiu do hospital, já tínhamos sentimentos suficientes para casarmos e construímos nossa família.

Começamos a namorar com [quanto eu tinha] 19 anos e com 26 casamos. Esse é o assunto real, não existiu relacionamento com 15 anos de forma alguma, até porque sempre fui cristã e sempre respeitei meus pais.

-- Gisele Barbosa

Beto também ressaltou que, caso tivesse casado com Gisele quando ela tinha 15 anos, "não seria crime na Constituição". "Casamos ano passado, quando ela tinha 26 anos, em Fortaleza. Apenas me enganei nas datas no podcast, mas reafirmo para quem desconhece: se eu tivesse casado com ela quando ela tinha 15 anos, não seria crime na Constituição. Minha vida com Gisele é uma história construída em sentimentos de verdade, família, amor e união em Cristo. Vivemos hoje o melhor momento de nossas vidas no lado profissional e familiar", diz ele. Na realidade, a legislação brasileira fala que a idade mínima para casamento é de 16 anos.

Barbosa disse que, além de esposa, Gisele também trabalha com ele, mas os dois preferem manter a relação longe dos holofotes. "Somos casados (sic) há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quietão. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato... Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum", declarou em entrevista ao podcast Ticaracaticast.

O cantor exaltou a parceria com Gisele. "Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos".