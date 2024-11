Saryne: Jogo de Babi em A Fazenda é acusar Sacha e desrespeitar Record

O jogo da modelo e ex-panicat Babi Muniz tem sido vergonhoso ao imputar crimes ao ator Sacha Bali, em A Fazenda 16, da Record, avaliou a comentarista Bárbara Saryne durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (21).

Ela perdeu um pouco do brilho dela. Não vejo mais a Babi dando mais um sorriso nessa casa. Ela tinha uma boa argumentação nas roças. Então, é uma pena que ela se perdeu por esse caminho mesmo. Eu penso que, se for para continuar no jogo e imputando crimes ao Sacha, esse desserviço, a saída seria uma boa. No fim das contas, é com esse jogo vergonhoso que eles têm feito, ninguém vai ser uma perda muito grande. Ela também foi contra a emissora. Acho que isso pesa também. É uma falta de respeito. Bárbara Saryne

Eu acho uma pena que a Babi, que era uma participante muito divertida e interessante no começo, se deixou levar por essa seita 'anti-Sacha'. Isso virou o único assunto dela no programa, de uma forma muito triste até. Eu acho um desperdício. Isso fica um pouco cansativo.

Chico Barney

Sacha Bali anunciou, nesta semana, que pretende processar alguns peões que o acusaram de agressão e homofobia enquanto participa do reality show rural da Record. Antes disso, o advogado Ricardo Brajterman, que representa o ator, disse à reportagem de Splash que ataques contra Sacha estão sendo documentados para serem apresentados às autoridades policiais.

O galã é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões do programa. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o ex-jogador Zé Love —ambos já foram eliminados da atração. Outros participantes —Fernando, Sidney, Flora, Vanessa, Luana e Babi— já perceberam a força do ator dentro e fora da casa. Eles fazem parte do chamado "grupão" e jogam, prioritariamente, contra o favoritismo de Sacha Bali.

Babi e Sacha estão na roça e disputam permanência na atração nesta quinta. (Veja detalhes da formação da roça abaixo)

Gui Vieira escapa de berlinda

O programa começou a formar a nona roça da temporada na terça-feira (19): Babi, Sacha, Albert e Gui se sentaram nos banquinhos e, à exceção de Albert, os outros peões ainda disputam a Prova do Fazendeiro antes da definição oficial da roça.

Luana começou a formação indicando Babi. Depois, a casa apontou para um segundo indicado —Sacha acabou sendo o escolhido com 7 votos. Na sequência, com o Poder Laranja, o ator pode então escolher mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Ele escolheu Albert e Gilsão.

E, por fim, no "Resta Um", Gui sobrou e completou a roça. O peão vetou Albert de disputar a nona Prova do Fazendeiro.

No dia seguinte, na quarta-feira (20), Gui Vieira venceu a Prova do Fazendeiro e ficou de fora da roça. Assim, a roça foi formada Albert, Babi e Sacha. O menos votado será eliminado nesta quinta.

