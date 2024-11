Saryne: Flor desabrochou após a eliminação de Zé Love em A Fazenda

A apresentadora Flor Fernandez conseguiu engatar o seu jogo após a eliminação de Zé Love, analisam os comentaristas Bárbara Saryne e Chico Barney durante o Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20).

[A Flor] desabrochou [após a eliminação de Zé Love]. Bárbara Saryne resume a movimentação no jogo

Com a saída de Zé Love, ocorrida na semana passada, Flor Fernandez passou a aparecer mais na edição, a ponto de ser considerada uma espécie de "terceira via". Na casa, ela tem adotado um jogo individual e consegue caminhar entre os dois grupos rivais —a proximidade com a turma do Sacha levou o "grupão" a criticá-la.

"E ontem a edição foi legal, por causa desse 'leva e traz' da Flor", considerou Bárbara Saryne.

A saída do Zé Love permitiu que esse jogo da Flor aflorasse ainda mais. É um jogo que tem vida longa. Cara, nós estamos aí no último mês do programa. Dá para acontecer algumas coisas. Talvez ela [a Flor] se torne a prioridade de volta. Talvez de um grupo para o outro. Mas ainda assim, é um jogo que eu gosto de ver em uma casa dividida, de alguém no meio, tentando engambelar os dois lados. Chico Barney

Noite agitada em A Fazenda

A um mês de sua grande final, A Fazenda 16 (Record) começou a formar a nona roça da temporada. Babi, Sacha, Albert e Gui se sentaram nos banquinhos e, à exceção de Albert, os outros peões ainda disputam a Prova do Fazendeiro antes da definição oficial da roça.

Luana começou a formação indicando Babi. Depois, a casa apontou para um segundo indicado —Sacha acabou sendo o escolhido com 7 votos. Na sequência, com o Poder Laranja, o ator pode então escolher mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Ele escolheu Albert e Gilsão.

E, por fim, no "Resta Um", Gui sobrou e completou a roça. O peão vetou Albert de disputar a nona Prova do Fazendeiro.

