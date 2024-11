Mavi sofre a ameaça mais cruel de sua vida em 'Mania de Você'

O jogo vira o tempo todo para os vilões Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) na novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Após prender Rudá (Nicolas Prattes), Moema (Ana Beatriz Nogueira) e Nahum (Ângelo Antônio) na ilha, Mavi observa as câmeras de segurança enquanto se diverte com sua maldade. "Maravilha! Game over pro caiçara!", diz ele.

Luma vê a cena e fica revoltada. "Canalha, desgraçado, isso que você é, Mavi! Trata de mandar soltar o Rudá agora, não brinca comigo, a gente tem um combinado", grita.

Ao perceber que o filho de Mércia (Adriana Esteves) não irá soltar Rudá, Luma ameaça entregar as filmagens do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi) para a polícia. "Eu acabo com a sua vida, Mavi, eu tenho o pendrive, eu te entrego pra polícia!", afirma.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.