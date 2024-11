Bia se torna uma terrível inimiga do próprio pai em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maísa) se revolta contra o próprio pai.

O que vai acontecer

Após descobrir sobre as dificuldades financeiras dos amigos do Clube Gente fina, Beatriz (Duda Santos) decidiu aceitar a proposta de Juliano (Fábio Assunção). Com isso, ela se tornará a nova garota propaganda da Perfumaria Carioca.

Depois de informar Vera (Tatiana Tibúrcio) e Sebastião (Cridemar Aquino), a mocinha procura o marido de Clarice (Carol Castro) para comunicar sua decisão. O vilão fica radiante ao saber que seu plano deu certo.

Quem não gosta nada da notícia é Bia. A jovem fica revoltada com a decisão do pai e se volta contra ele.

A neta de Maristela (Lilia Cabral) fica com mais ódio ainda de sua maior rival. Ela despeja todo seu ódio em um chilique na frente do pai, que lhe dá uma bronca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.