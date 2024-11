Treta! Fernando e Sacha discutem após gravação do Faro: 'Não gosto de você'

Após a gravação do Hora do Faro que será exibido no domingo (17), Fernando e Sacha se envolveram em uma rápida discussão na cozinha da sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após o fim da gravação do programa, a câmera do PlayPlus voltou já com a discussão entre os peões abordando temas sobre a saúde mental e convivência.

Fernando. "Eu sou muito mais inteligente do que você pensa."

Sacha. "Não parece muito não."

Depois, Sacha disse. "Você pega os seus traumas e se faz de vítima para agredir os outros. Eu nunca te agredi pelo o que você tem."

Fernando. "Você é manipulador. Tentou manipular a casa inteira contra mim na primeira semana e é por isso que não gosto de você."

Sacha. "Eu não. Você que disse que eu era homofóbico. Por isso que te chamei de cobra e leva e traz."

Fernando. "Por isso que eu não gosto de você."

Sacha finalizou. "Fica gritando sozinho. Nunca pedi para você gostar de mim. Estou nem aí."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 2013 votos 1,19% Albert Bressan 15,05% Babi Muniz 1,59% Fernando Presto 1,09% Flor Fernandez 1,29% Flora Cruz 0,40% Gui Vieira 1,29% Gilsão 1,14% Juninho Bill 0,89% Luana Targino 27,02% Sacha Bali 27,22% Sidney Sampaio 5,61% Vanessa Carvalho 16,19% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2013 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso