Músicos do Linkin Park visitam galeria em São Paulo antes de show

Os músicos do Linkin Park apareceram na Galeria do Rock, em São Paulo e surpreenderam os fãs na última quinta (14).

O que aconteceu

Em São Paulo, para o primeiro show da turnê que acontece nesta sexta (15), o baterista Colin Brittain e o DJ Joe Hahn foram visitar a loja oficial da banda. "São Paulo, mal podemos esperar", escreveu o perfil do grupo ao compartilhar o vídeo do momento.

Os músicos acenaram para os fãs, posaram com itens que estão sendo vendidos na loja e ainda tiraram fotos.

O primeiro show deles acontece nesta sexta (15), no Allianz Parque, e terá transmissão do Multishow, a partir das 20h15. Já no sábado (16), o Linkin Park se apresenta novamente no mesmo local.