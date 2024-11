Grammy Latino 2024: Saiba onde assistir à premiação ao vivo

O Grammy Latino 2024 acontece nesta quinta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos.

A lista de indicados para a premiação neste ano conta com diversos artistas brasileiros, como Anitta, Gloria Groove, Luísa Sonza e Xande de Pilares.

Onde assistir ao Grammy Latino 2024?

A cerimônia será transmitida pelo Canal Bis.

O início da transmissão será às 21h (horário de Brasília), com a chegada dos artistas e anúncio dos vencedores.

Dedé Teicher e Gaby Amarantos estarão como apresentadoras.

Quais brasileiros foram indicados?

Gravação do ano: "Mil Veces" (Anitta)

Melhor álbum do ano: "Xande Canta Caetano" (Xande De Pilares)

Artista revelação: Os Garotin

Melhor música eletrônica latina: "Drum Machine" (Alok e Pickle) e "Pedju Kunumigwe" (Alok, Guarani Nhandewa)

Melhor cantor e compositor: "Antes Que O Mundo Acabe" (Tiago Iorc)

Melhor música instrumental: "Encontro Das Águas" ( Yamandu Costa & Armandinho Macêdo) e "Tembla" (Hamilton De Holanda & C4 Trío)

Melhor álbum de jazz: "Collab" (Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba); My Heart Speaks" (Ivan Lins) e "Pra Você, Ilza" (Hermeto Pascoal & Grupo)

Melhor álbum cristão em língua portuguesa: "Ele É Jesus - Ao Vivo" (Bruna Karla); "Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo)" (Thalles Roberto); "In Concert (Ao Vivo)" (Rosa de Saron); "ida (Ao Vivo)" (Eli Soares) e "Temporal" (Vocal Livre)

Melhor álbum de pop contemporâneo em português: "Afrodhit" (IZA); "Super" (Jão); "Amaríssima" (Melly); "Os Garotin De São Gonçalo" (Os Garotin); e "Escândalo Íntimo" (Luísa Sonza)

Melhor álbum de rock ou alternativo em português: "Erasmo Esteves" (Erasmo Carlos); "No Rastro de Catarina" (Cátia de França); "Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua" (Ana Frango Elétrico); "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)" (Jovem Dionisio); e "Lagum Ao Vivo" (Lagum)

Melhor música urbana em português: "Joga Pra Lua" (Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio); "Cachimbo da Paz 2" (Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã); "Da Braba" (Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw); "Carta Aberta" (Mc Cabelinho); "Fé nas Maluca" (Mc Carol, Iza); "La Noche" (Yago Oproprio Featuring Patricio Sid)

Melhor álbum de samba/pagode: "Alcione 50 Anos (Ao Vivo)" (Alcione); "Xande Canta Caetano" (Xande De Pilares); "Iboru" (Marcelo D2); "Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)" (Thiaguinho); "Subúrbio (Ao Vivo)" (Tiee)

Melhor álbum de música popular brasileira/música afro portuguesa brasileira: "D Ao Vivo Maceió" (Djavan); "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" (Jota.Pê); "Portas (Ao Vivo)" (Marisa Monte); "Outros Cantos" (Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó); "No Tempo da Intolerância" (Elza Soares)

Melhor álbum de música sertaneja: "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)" (Ana Castela); "Paraíso Particular (Ao Vivo)" (Gusttavo Lima); "Cintilante (Ao Vivo)" (Simone Mendes); "Raiz Goiânia (Ao Vivo)" (Lauana Prado); "Luan City 2.0 (Ao Vivo)" (Luan Santana)

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa: "Mariana e Mestrinho" (Mariana Aydar, Mestrinho); "Aguidavi do Jêje" (Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje); "De Norte a Sul" (João Gomes); "Night Clube Forró Latino (Volume I)" (Marcelo Jeneci); "Faróis do Sertão" (Gabriel Sater)

Melhor canção em língua portuguesa: "Alinhamento Milenar" (Jão, Pedro Tófani & Zebu); "Ata-me" (Junio Barreto); "Chico" (Luísa Sonza); "Esperança" (Criolo); "Ouro Marrom" (Jota.Pê)

Melhor álbum de engenharia de gravação: "Analu" (Analu Sampaio); "Era Uma Vez" (Lobo Records); "Os Garotin De São Gonçalo" (Os Garotin); "Quem É Ela?" (No Santo Som); "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" (Jota.Pê)