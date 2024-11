Carlito de 'Garota do Momento' carrega grande tristeza; saiba qual

Qual é o motivo da tristeza e revolta de Carlito, personagem de Caio Cabral, em "Garota do Momento" (Globo)?

O que aconteceu com Carlito?

Carlito é filho de Marlene (Ana Flavia Cavalcanti) na novela das seis. Na sinopse original, é um rapaz descrito como rebelde, que não quer saber dos estudos, assim como outros rapazes da trama.

Nesta e na próxima semana, Carlito se envolverá em uma grande confusão. O rapaz perderá a jaqueta que Topete lhe empresta e venderá o motor da geladeira da mãe para comprar outra para o amigo. Isso faz com que Ana Maria termine o namoro com Carlito.

Fora as tramoias elaboradas pelo rapaz, ele guarda uma grande tristeza consigo. Carlito é tido como alguém 'revoltado' por não saber quem é seu pai e o que aconteceu com ele.

Desse modo, a trama de Marlene e também de Carlito devem ganhar força. Tudo indica que o paradeiro do pai do rapaz deve vir à tona no decorrer da história.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.