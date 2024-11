Cenas de sexo em 'Amor da Minha Vida' dão muito trabalho, diz Marquezine

Em "Amor da Minha Vida", que estreia no dia 22 de novembro no Disney+, Bruna Marquezine e Sergio Malheiros vivem dois amigos com ideias opostas sobre o amor: ela se recusa a namorar, enquanto ele é monogâmico orgulhoso.

Cenas de sexo

A série mostra a intimidade dos personagens, nas emoções e no sexo. Em entrevista para Splash, Bruna explica que as cenas íntimas dão muito trabalho: "É muita honestidade, vulnerabilidade dos atores, disponibilidade". Sergio Malheiros concorda: "Está todo mundo junto ali, no barco, remando junto para transformar o nosso trabalho no melhor ambiente possível".

Os dois consideram as cenas de sexo importantes para a narrativa. Eles frisam que nada é gratuito: "Essa é uma série em que a gente fala do amor de forma muito honesta, muito próxima, para que o público se sinta representado e se enxergue nesses personagens", diz Bruna.

É uma história sobre o amadurecimento desses personagens, e o amadurecimento se dá também no sexo. Sergio Malheiros

Bruna Marquezine e Sergio Malheiros em 'Amor da Minha Vida' Imagem: Divulgação

O elenco é repleto de nomes conhecidos do público —e conhecidos entre si. Além de Bruna e Sergio, também estão presentes João Guilherme, Sophia Abrahão, Fernanda Paes Leme, Ana Hikari, Cissa Guimarães e mais. Sergio conta que a familiaridade com os colegas de elenco ajuda na atuação: "Você já conhece o tempo de todo mundo, já sabe o que as pessoas precisam para se sentir à vontade. Isso é fundamental. Quando não tem isso, dá para ver no resultado".

A história é inspirada nas desilusões amorosas do criador, Matheus Souza. Bruna Marquezine o descreve como a Taylor Swift da dramaturgia e elogia: "Ele observa o elenco inteiro, como fala, a cadência de cada um e vai incorporando isso no texto".