Leão: Foto de lápide de Silvio Santos é desrespeito a pedido feito em vida

A foto da lápide de Silvio Santos (1930 - 2024), viralizada por um suposto fã nas redes sociais, foi gesto de desrespeito a pedido feito em vida pelo apresentador e dono do SBT, opinou o colunista Leão Lobo durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta quarta-feira (13).

O Silvio era judeu. E, na religião deles, essa coisa depois da morte tem que ser respeitada. Ele pediu isso em vida. Ele queria que a morte dele fosse respeitada. Então, eu acho desrespeito mesmo.

A palavra certa seria 'invasão', sabe? Acho que essa pessoa que fez isso pode até se dizer fã, mas não é fã, porque o fã de verdade respeita o seu ídolo. Isso aí pra mim foi um desrespeito. A família não convidou ninguém para o velório, foi uma coisa bem reservada, porque esse é o jeito dos judeus respeitarem a morte, o corpo após a morte.

Leão Lobo durante o Splash Show

A apresentadora Yas Fiorelo concordou com o colega. "É o descanso da pessoa, né? A gente fica curioso, óbvio, mas acho que é uma curiosidade até um pouco mórbida, sabia?!"

As fotos — viralizadas nas redes sociais nesta semana — foram tiradas no cemitério Israelista do Butantã, em São Paulo. O túmulo do apresentador não fica disponível para a visitação do público geral por ser considerado um templo sagrado para os seguidores da religião judaica.

A sepultura do apresentador tem escritos em hebraico, enquanto sua lápide reproduz o versículo bíblico. "A ti foi dito ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti: somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus".

O adeus ao Patrão

Silvio Santos, tido como o maior comunicador da história da TV brasileira— morreu em agosto, aos 93 anos. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

O apresentador teve um quadro de H1N1 em julho. A assessoria do SBT negou a internação inicialmente, mas, depois, admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A. Na ocasião, o Albert Einstein montou um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações.

A família Abravanel informou, na época, que Silvio pediu que seu corpo fosse levado para o cemitério, sem velório, e com uma cerimônia judaica. "Ele pediu para que, assim que ele partisse, levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que ele viveu", diz a carta, lida no SBT.

