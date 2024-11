Gizelly pede desculpas a Fernando e peões se abraçam: 'Não tenho rancor'

Momentos antes do início do programa ao vivo de quarta-feira (13) na sede de A Fazenda 16 (Record), Gizelly pediu desculpas a Fernando pelas tretas que os dois tiveram no início do confinamento.

O que aconteceu

No quarto, a ex-BBB se desculpou com o chef, que conversou com ela. "No Faro, você vai ver algumas coisas que eu falei. Teve momentos que pra mim foi difícil. Você chegava e falava: não quero ficar perto. Eu tava digerindo muita coisa."

Eu ficava: nunca fiz nada. Mas eu não tenho rancor disso não, tá? Fernando

Fernando a tranquilizou. "Fique em paz em relação a mim. Não se martiriza por causa disso."

Os dois peões terminaram a conversa com um abraço.

Nas primeiras semanas de confinamento, Gizelly e Fernando se envolveram em muitas tretas e trocaram xingamentos.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 8ª roça e se tornar fazendeira? Enquete encerrada Total de 17009 votos 55,31% Luana 38,49% Vanessa 6,20% Flora Votar de novo Total de 17009 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso