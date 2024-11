Ator de 'Três é Demais' revela diagnóstico de câncer avançado

Dave Coulier, 65, disse ter sido diagnosticado com linfoma não Hodgkin em estágio 3.

O que aconteceu

O ator, conhecido por interpretar Joey Gladstone em "Três é Demais", descobriu a doença em outubro. O diagnóstico aconteceu após ele sofrer uma infecção no trato respiratório superior, causada por um inchaço nos gânglios linfáticos, segundo a revista People.

O inchaço aumentou rapidamente, e uma área chegou a ficar do tamanho de uma bola de golfe. Foi então que os médicos de Coulier recomendaram exames de imagem e descobriram o câncer. "Três dias depois, meus médicos me ligaram e disseram: 'Queríamos ter notícias melhores para você, mas você tem linfoma não-Hodgkin, é chamado de linfoma de célula B e é muito agressivo. Eu fui de 'estou com um pequeno resfriado' para 'eu tenho câncer' e foi bem pesado", disse, em entrevista ao veículo.

Coulier apontou como ponto positivo em seu tratamento o resultado de seu teste de medula óssea, que deu negativo. "Nesse ponto, minhas chances de cura passaram de algo baixo para 90%. E foi um ótimo dia", comemorou.

Ele começou a fazer quimioterapia duas semanas após receber seu diagnóstico. O ator raspou a cabeça, e falou sobre a doença em seu podcast, Full House Rewind. "Comecei o podcast usando um chapéu, e eu disse: 'Sempre fui um homem de muitos chapéus, mas este chapéu tem um significado especial, porque, há duas semanas, fui diagnosticado com linfoma não-Hodgkin'. Essa foi uma decisão muito consciente de 'Vou enfrentar isso de cabeça erguida, e eu quero que as pessoas saibam que é a minha vida. Não vou tentar esconder nada. Prefiro falar sobre isso e abrir a discussão para inspirar pessoas'".