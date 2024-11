Rock the Mountain: Anitta estreia no Brasil show do disco 'Funk Generation'

A cantora Anitta mostrou pela primeira vez em solo brasileiro o aguardado show do álbum "Funk Generation". A apresentação aconteceu neste domingo (10), no terceiro dia do Rock the Mountain 2024, evento que rola em Petrópolis (RJ). No próximo domingo (17), a brasileira repete o show no mesmo festival.

Veja Nesta semana, "Funk Generation" foi indicado ao Grammy de melhor álbum pop latino. Lançado em abril, o disco, um projeto trilíngue, conta com produção musical de Tropkillaz, Gabriel do Borel, Marcio Arantes, Pablo Bispo e Diplo.

Estou cantando no Brasil mesmo que o álbum seja indicado internacionalmente. Anitta, durante show no Rock the Mountain

Anitta dança no show que apresentou no festival Rock the Mountain Imagem: Agnews

Anitta estreia no Rock the Mountain 2024 show do disco 'Funk Generation' Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Anitta no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação