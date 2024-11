10 vezes em que Bruno Mars mostrou amor pelo Brasil e mereceu CPF

Bruno Mars, 39, encerrou a sua turnê pelo Brasil na última terça (5), após 15 shows em cinco estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Splash reuniu momentos em que o cantor mostrou que mereceu o CPF brasileiro que ganhou de presente do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

10 vezes em que Bruno Mars demonstrou amor pelo Brasil

Palavras em português e muito rebolado. Em diversas ocasiões, o cantor fez questão de arriscar palavras em português nos palcos, como: "Eu quero você, gatinha", "te amo", "cadê as solteiras", "tô facinho".

Durante um show, Bruno Mars dançou cantando "Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão". Ele ainda apostou em dancinhas e no rebolado do funk brasileiro.

Raquete para matar mosquito no palco viralizou. Depois de "engolir" um mosquito em uma apresentação em Brasília, o cantor apareceu com uma raquete elétrica enquanto tocava guitarra.

"Vou manter por perto. Hoje, não, Brasília. Hoje, não", disse na ocasião.

Participação de brasileiros em seus shows. Durante sua passagem em São Paulo, Bruno Mars convidou Chitãozinho & Xororó para subir no palco, onde cantaram o clássico "Evidências".

Em outra apresentação, o cantor recebeu Thiaguinho, com quem cantou "Cheia de Manias", música do Raça Negra.

Andou de moto por Belo Horizonte. O cantor foi flagrado andando de moto pelas ruas de Belo Horizonte - na garupa, vestindo uma blusa do Brasil e um boné verde e amarelo.

Em entrevista ao O TEMPO, o motoboy Raphael Dias Santana contou que ficou surpreso ao encontrar o cantor. "Quando vi o Bruno Mars sentado no bar do Ronaldo, não acreditei e voltei pra ter certeza do que eu estava vendo. Quando me aproximei, o Bruno me cumprimentou e pediu pra dar uma volta de moto", disse.

Marcou presença no clássico jogo Flamengo x Fluminense. O cantor foi assistir ao jogo acompanhado da cantora Rosé, da banda Blackpink. Os dois foram flagrados diversas vezes pelas câmeras no estádio e também tietados pelos torcedores.

Tatuagem do Cristo Redentor no peito. O cantor publicou um vídeo em suas redes sociais para se despedir do Brasil após a maratona de shows. Nas imagens, Bruno Mars aparece tatuando o Cristo Redentor no peito.

O tatuador brasileiro conhecido como Cadu Underdog contou como foi participar do vídeo viral de Bruno Mars no Brasil. "A sensação foi bem legal de estar com ele. Eu não posso falar muita coisa ainda porque não sei até que ponto eu posso falar. Assinei um contrato falando que eu deveria divulgar as coisas assim que eles divulgassem. Mas o dia foi muito legal"

CPF brasileiro. O objetivo, segundo o jornal Extra, foi não só honrar a presença do astro internacional, mas também divulgar a nova Carteira de Identidade Nacional (CNI), que terá o CPF como único documento de identificação e passará a ser obrigatória em 2032.

O CNI trazia impresso o nome de Bruno Mars, além do 'nome social' Bruninho Márcio - apelido carinhoso que ele ganhou dos fãs brasileiros.