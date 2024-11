Esqueça a skincare moderna: ela revela como chegar aos 102 com pele de 60

Quem olha para Deborah Szekely dificilmente apostaria que ela tem 102 anos. Mas além de ser uma centenária cheia de vitalidade, ela possui mais de meio século de sabedoria no ramo da beleza: em 1958, ela fundou o seu primeiro spa, na Califórnia, um estabelecimento pequeno de luxo que atraía as grandes estrelas de Hollywood.

Natalie Wood, Elizabeth Taylor, Zsa Zsa Gabor, Burt Lancaster e, anos mais tarde, Oprah Winfrey e Barbra Streisand foram clientes de Deborah até 1970, segundo o Huffington Post, quando ela se divorciou do marido e assumiu outro spa fundado por eles, o Rancho La Puerta — aberto em 1940 originalmente como um acampamento.

Deborah segue à frente do spa no lado mexicano da comunidade californiana de Tecate até hoje e, segundo a emissora americana CNBC, ela bate cartão no trabalho pelo menos três dias por semana. Ao site Business Insider, ela revelou seus segredos de pele impecável após mais de 100 anos de vida.

Comer alimentos 'saudáveis e frescos'

"Dou todo o crédito para uma boa dieta e exercícios regulares. É muito importante continuar se mexendo. Mesmo agora, aos 102 anos, ando uma milha [1,6 km] todos os dias". Ao Business Insider, ela ainda disse se preocupar com a qualidade dos alimentos que ingere e faz questão de que sejam "saudáveis e frescos", o que acredita ter contribuído para sua ótima pele.

Deborah não come alimentos ultraprocessados que contenham mais do que três ingredientes.

Elizabeth Taylor, aqui em foto de 1963, foi cliente de Deborah Imagem: Reprodução e Brainpix

Há mérito na teoria dela. Uma pesquisa japonesa divulgada no início do ano apontou que mulheres submetidas a 16 semanas de treinamento com resistência apresentaram aumento da elasticidade da pele, melhora da espessura dérmica e aumento de fibroblastos — células responsáveis pela síntese de colágeno — o que foi comprovado pelo aumento da expressão de genes de colágeno após o exercício com carga, promovendo efeito rejuvenescedor.

Já uma dieta rica em vitamina E nos alimentos previne rugas, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. Pesquisadores da Califórnia concluíram em 2021 um estudo que comprovou que a ingestão diária de amêndoas especificamente, que não só contém vitamina E como gorduras insaturadas (consideradas boas) também amenizaria os sinais do envelhecimento da pele.

Limpeza afiada e filtro solar

A rotina de skincare de Deborah é minimalista e não requer diversos produtos caros. Mas é certeira.

"Aqui está o meu segredo: você deve limpar minuciosamente sua pele de toda a maquiagem antes de dormir", contou à publicação. E o que ela recomenda passar durante o dia? Hidratante com protetor solar, todos os dias.

Dormir de maquiagem pode causar diversos malefícios para a pele, já que o acúmulo de impurezas do dia misturado a resíduos dos produtos químicos gera uma oclusão (o "entupimento") dos poros que resultam em inflamações, acne e, em longo prazo, até alteração do DNA das células da pele — o que pode interferir no processo de envelhecimento.

E o protetor também é fundamental, afinal, os raios solares não só podem causar câncer de pele como também são um dos principais agentes do envelhecimento precoce. Portanto, o uso diário e adequado é regra de ouro: veja como seguir o passo a passo aqui.