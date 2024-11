Treta! Após roça, Gizelly acusa Sacha de machista: 'Só gosta de menininha'

Após a eliminação de Zé Love na sétima roça da A Fazenda 16 na noite de quinta-feira (7), Gizelly e Sacha tiveram uma discussão intensa na cozinha.

O que aconteceu

Gizelly atacou o peão. "Você só grita, é machista. Só grita com mulher."

Sacha retrucou. "Você que falou da minha namorada. Queria entender como você consegue mentir tanto."

Gizelly atacou o peão. "Você só gosta de menininha e sabe muito bem. Eu sei quem te dá aula pra vir aqui... É tudo superficial, colar nas meninas pretas, periféricas..."

Sacha rebateu. "Continua com tuas pautas, no dia que tu cair na Roça, eu quero ver. E vai chegar semana que vem!"

Gizelly o respondeu. "Eu prefiro sair do que deitar pra macho como você. Mas saio com minha dignidade intacta!"

Sacha a provocou. "Vai sair e vai precisar fazer muita terapia, uma rede de apoio muito forte pra te ajudar. Quando ver a sujeira que tu fez vai ficar com vergonha!"

