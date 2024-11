Pão na air fryer (ou no forno) fica pronto rapidinho; aprenda receita

Pãozinho feito em casa sempre é mais gostoso, mas se você não é lá tão adepto da panificação caseira, há solução - e é é agilíssima.

A influencer e empresária Andréa Nakamura (@dikadanaka) ensina uma receita prática, feita na air fryer e que fica pronta em menos de uma hora.

Não tem fritadeira elétrica em casa? Sem problema: se quiser assar também dá certo. Basta levar a receita ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de uns 30 minutos ou até dourar.

E nada de desperdício: se sobrar, é possível congelar os pãezinhos por até 30 dias.

Pão na air fryer Imagem: Divulgação

Receita de pão na ayer fryer

Rendimento: 9 porções

Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de leite morno (120ml);

1/2 colher (sopa) de fermento biológico seco (5g);

2 colheres (chá) de açúcar (24g);

1 ovo;

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina (40g);

1 colher (chá) de sal;

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo (350g);

Manteiga derretida para pincelar.

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque o leite levemente morno com o fermento biológico seco.

Junte o açúcar, o ovo e a manteiga. Misture bem. Continue misturando e acrescente, aos poucos, a farinha de trigo e, por último, o sal.

Transfira a massa para uma mesa enfarinhada e sove até ficar lisa e não grudar mais nas mãos.

Coloque na vasilha enfarinhada, tampe e deixe descansar por cerca de 30 minutos ou até aumentar de volume.

Divida a massa em 9 porções de cerca de 60g cada.

Modele os pães e coloque-os dentro do cesto da air fryer forrado com papel manteiga e untado com manteiga. Acomode-os lado a lado, feche e deixe descansar por mais cerca de 15 minutos ou até aumentar de volume.

Regule a temperatura para 180°C e deixe por cerca de 7 minutos. Depois, abaixe a temperatura para 150°C e asse por mais 8 minutos.

Retire os pães, pincele com manteiga derretida e sirva.