Motoristas de Uber agora podem pedir código a usuários em viagens; entenda

A Uber divulgou nesta quinta-feira (7) que os motoristas parceiros agora poderão utilizar o recurso U-Código. Com a nova ferramenta de segurança, os passageiros deverão fornecer uma senha de segurança antes de começar a viagem — o PIN é gerado e exibido no próprio aplicativo do usuário.

O que aconteceu

Recurso está sendo disponibilizado aos motoristas parceiros da Uber nesta semana, de forma gradativa. Antes, a ferramenta estava disponível somente aos usuários. Conforme a plataforma, anteriormente, a função estava sendo testada por motoristas em algumas cidades.

Então, em toda viagem o motorista pedirá o código ao usuário? Não necessariamente. Isso porque o funcionamento ou não do recurso é opcional, cabendo ao condutor parceiro ativar ou desativar o recurso para as viagens, indo em "Central de Segurança" no aplicativo e, depois, em "Verificação de U-Código".

Mesmo se usuário não tiver o recurso ativado para si, terá que fornecer o código caso o condutor parceiro esteja usando a ferramenta. Segundo a plataforma, o número confirma tanto para o passageiro quanto para o condutor que ambos estão na viagem correta, evitando confusões.

Código que será solicitado pelo motorista irá aparecer na tela do passageiro próximo às informações do condutor Imagem: Divulgação/Uber

Os usuários também poderão seguir utilizando ou mesmo habilitar a função normalmente, segundo a plataforma. Para ativar a ferramenta, o usuário deve ir em "Conta", "Configurações", "Confira a sua Viagem" e, por último, clicar em "Use o código para confirmar as viagens". O motorista só conseguirá iniciar a viagem depois que o usuário informar o código para ele. É possível escolher que o PIN seja informado em todas as viagens ou apenas no período noturno (das 21h às 6h).

Usuários podem habilitar o PIN para as viagens em 'Confira sua viagem' Imagem: Divulgação/Uber