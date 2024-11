Amanda Kimberlly exibe registro raro da filha com Neymar Jr.

Amanda Kimberlly, 31, mostrou um novo momento da filha, Helena, de 4 meses, de seu breve affair com Neymar Jr., 32.

O que aconteceu

Na noite da última quarta-feira (6), a modelo publicou um clique discreto da pequena. Na imagem, a caçula do jogador de futebol brasileiro aparece brincando. ela publicou um registro de um momento de brincadeira com a filha.

Junto da mãe, Helena 'tocava' piano. Anteriormente, Rafaella Santos, 29, irmã de Neymar e madrinha da bebê, já havia publicado um registro da pequena com o instrumento.

Neymar também é pai de Davi Lucca, 12, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, 1, com a namorada Bruna Biancardi, 30. Helena completou 4 meses em 3 de novembro.