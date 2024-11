A Fazenda 16: Zé Love, Sacha, Flor e Gui estão na sétima roça

A sétima roça de A Fazenda 16 (Record) começou a ser formada nesta terça-feira (5). Zé Love, Sacha, Flor e Gui estão ocupando os temidos banquinhos e, excetuando o vetado Love, os outros três ainda podem escapar vencendo a Prova do Fazendeiro. Quem você prefere como novo fazendeiro? Vote na enquete UOL.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 2303 votos 35,78% Flor 29,57% Gui 34,65% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2303 votos

Confira como a roça foi formada:

Indicação do Fazendeiro

Como a casa votou

Vanessa votou em Yuri;

Gilsão votou em Gui;

Gui votou em Babi;

Gizelly votou em Sacha;

Sidney votou em Sacha;

Sacha votou em Fernando;

Babi votou em Sacha;

Flora votou em Sacha;

Yuri votou em Babi;

Zé Love votou em Sacha;

Juninho votou em Gui;

Flor votou em Sacha;

Fernando votou em Gui;

Sacha foi o mais votado, com 6 votos, e sentou no segundo banquinho.

Puxada da Baia

Graças ao Poder Branco, Sidney mudou toda a Baia, que passou a ser formada por Albert, Zé Love, Flor e Gui.

Sacha escolheu puxar Flor. "Tem votado em mim em várias roças e tem uma atitude bastante hipócrita."

Resta Um

No Resta Um, Gui sobrou e foi para a roça. O peão vetou Zé Love de participar da oitava Prova do Fazendeiro.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso