Ex-BBB Victor Hugo rebate polêmica do 1º beijo em homem: 'Falam que menti'

O ex-participante do Big Brother Brasil 20 Victor Hugo rebateu polêmica dos ataques que sofreu quando relatou sua primeira experiência de um beijo em outro homem, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Estou dizendo como foi uma experiência que foi legal, que foi uma surpresa positiva na minha vida, que eu fiquei feliz com aquilo e tal, que, né? [...] Foi uma coisa, sei lá, bonita que aconteceu na minha vida, especial.

E aí as pessoas falam, nossa, está mentindo, mas quer só aparecer, não sei o quê. Várias coisas assim. Aí a única coisa que eu comentava é que esse dia foi especial.

E aí deixava, as pessoas falavam lá, e tinha gente que ia lá e xingava em cima disso, e aí eu deixo. Mas pelo menos está lá, que aí quando acontece isso, dá uns views lá, né, então tá bom. Engaja.

O entrevistado de Chico Barney falou sobre o dia em que sua declaração sobre o beijo em outro homem ganhou espaço na mídia e começou a polemizar.

Eu estava fazendo uma prova de concurso no domingo, e aí entrei e fiz a prova, estava despreocupado. Quando eu saí, eu peguei meu celular e já estava cheio de notificações.

Várias pessoas falando, olha, você está no Choquei, você tá não sei aonde. Aí eu fui ver, né, aí eu assisti lá e falei:, 'cara, é um depoimento até legal, né?'

'Gostavam de me ver mal': como Victor Hugo enfrentou o pós-BBB 20

O ex-BBB Victor Hugo contou as dificuldades que enfrentou com os haters e bullying sofrido na internet após sair do Big Borther Brasil 20, e afirmou que as pessoas gostavam de vê-lo mal.

Eu sentia um sadismo, porque as pessoas gostavam de me ver nessa situação [mal]. Gostavam de... Sabe, não sei, era uma coisa meio grotesca. E aí eu comecei também a mudar a maneira como eu pensava as coisas.

É difícil quando invalidam o que você fala, quando mentem. É ruim nesses lugares, que eu acho que também é comum a todos. Por exemplo, eu sinto que algumas vezes parece que o que eu falo é como se não fosse válido.

Em relação a qualquer coisa. Se eu disser hoje na internet que aconteceu uma situação X comigo, as pessoas vão falar, até parece. Agora, recentemente, quando eu falei sobre o meu primeiro beijo com um cara, foi um exemplo.

Ex-BBB elege pior participante da edição 2025: 'Machista e preconceituoso'

Victor Hugo, ex-participante do Big Brother Brasil 20, elegeu ainda o pior integrante da edição de 2025 do reality show global e não poupou críticas a um dos gêmeos do programa.

Eu acho que talvez [o pior] seja o João Gabriel. Acho ele muito precipitado, ele também é muito mais pilhado.

O João Gabriel, acho ele muito estressado, ele parece que não consegue descansar. Também falas preconceituosas, algumas coisas assim que não rolam, meio machista e tal. Então eu acho que mais por isso.

