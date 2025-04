Edu Sterblitch fica irreconhecível em musical de 'Uma Babá Quase Perfeita'

Após o sucesso nos cinemas em 1993, com atuação de Robin Williams, "Uma Babá Quase Perfeita" garantiu o Oscar de 1994 na categoria "Melhor Maquiagem e Penteados". Na versão brasileira do musical inspirado no filme, quem assume o papel principal é Eduardo Sterblitch. O ator, no ar em "Garota do Momento", na Globo, impressiona o público principalmente pela agilidade em que transita entre as duas facetas de seu personagem durante a peça.

Na trama, ele vive Daniel Hillard, um pai amoroso, que se separa da mulher e, afastado dos filhos por uma decisão judicial, resolve se disfarçar para se aproximar deles na pele de uma excêntrica babá britânica, a Sra. Euphegenia Doubtfire. O disfarce rende valiosas lições de paternidade e, claro, muitas trapalhadas.

Mas o que a babá brasileira têm de diferente? "A brasileira tem mais swing, né? A gente sabe se virar melhor na dificuldade", brinca Eduardo Sterblitch.

"Eu viajei até Londres, fiquei dois dias lá por conta do processo de caracterização. Foi tirado um molde do meu rosto digitalmente, que ficou pronto depois de alguns meses", explica ator.

Vida dupla

Para a transformação de Sterblitch na Sra. Doubtfire, o processo de maquiagem chega a durar quatro horas. Em cena, são 16 trocas de figurino.

Anderson Bueno, visagista do musical, conta em conversa com Splash que foi criada uma prótese na Inglaterra, sob medida para o ator.

Transformação do Eduardo na Sra. Doubtfire Imagem: Divulgação

"Mrs. Doubtfire tem um padrão estético que tem que ser igual no mundo inteiro! Foi intenso e diferente. Eu precisei ir à Londres para entender tanto o processo de fabricação e pintura, como o uso dela em cena", conta Anderson. "A máscara é feita de um tipo de látex com uma camada de silicone, que nos dá uma resistência para o põe e tira em cena e, ao mesmo tempo, tem um toque muito semelhante ao da pele humana", complementa.

A make, que completa a transformação, também tem seus requintes. "Você tem o tom de pele natural, com micro pontos coloridos — em sua maioria vermelho e rosa — que dão uma pigmentação de pele madura e que praticamente se ajustam ao tom da pele do ator. É claro que a maquiagem que usamos também ajuda", explica.

O musical é cheio de truques, mas sem perder a essência da memória afetiva que a trama traz ao público fá do filme. "Os figurinos da babá são preparados especialmente para as trocas rapidíssimas, por vezes até em cena, as vistas do público", entrega o figurinista Ney Madeira.

Outro ponto importante na caracterização é a perucaria, desenhada por Feliciano San Roman. "Só o Sterblitch tem três perucas idênticas usadas durante as apresentações", conta.

Uma Babá Quase Perfeita

Local: Teatro Liberdade

Endereço: Rua São Joaquim, 129

Temporada: Até 11 de maio

Sessões: Quartas, Quintas e Sextas: 20h/ Sábados: 16h e 20h30/ Domingos: 16h e 20h30

Preços: R$ 19,80 (meia) a R$ 380 (inteira)

Ingressos: sympla.com.br