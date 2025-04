Como um erro na Wikipédia fez Nelson Rubens ganhar uma década de idade

A verdadeira idade de Nelson Rubens tem sido motivo de confusão persistente devido a informações incorretas publicadas na Wikipédia — enciclopédia online de edição colaborativa.

Splash teve acesso a documentos que comprovam que o comunicador nasceu em 05 de outubro de 1947, tendo atualmente 77 anos.

A saga da idade de Nelson Rubens

Equívoco começou em julho de 2015, quando uma data de nascimento errada foi incluída pela primeira vez na biografia do apresentador. Desde então, houve diversas tentativas de correção da informação.

Em 9 de agosto de 2019, o próprio Nelson solicitou a alteração, mas, acredite: a fonte não foi considerada "confiável". Com isso, o ano de nascimento do famoso foi mais uma vez removido da plataforma.

Data correta, 05 de outubro de 1947, baseada no CPF e na certidão de nascimento do apresentador da RedeTV!, foi finalmente incluída em 26 de julho de 2022. No entanto, a persistência do erro é notável, pois em 2023, a informação incorreta voltou a aparecer na enciclopédia.

Atualmente, a biografia do comunicador mostra equivocadamente a idade de 87 anos. A discrepância, no entanto, tem provocado a divulgação da idade errada do apresentador — basta uma busca simples na Internet para constatar a informação.

Qualquer um pode editar?

Enciclopédia apresenta data errada de nascimento Imagem: Reprodução/Wikipédia

A ideia de que "qualquer um pode escrever na Wikipédia" sempre foi o fundamento para as críticas que a plataforma recebeu ao longo dos anos. Porém, desde outubro de 2020, não é mais possível apresentar uma edição sem ter uma conta cadastrada na enciclopédia.

Antes, qualquer um poderia sugerir alterações anonimamente, mas, para combater o "vandalismo eleitoral", a comunidade de editores da versão em português da plataforma decidiu exigir o "crachá" de quem quisesse mexer nos artigos.

Todas as páginas possuem um histórico de edições, onde dá para conferir as mudanças — inclusive comparando o antes e depois. Lá, aparece o nome do usuário que fez a alteração, o que exatamente foi mudado e a data em que isso aconteceu.

'Ok, Ok'

Nelson trabalha na Rede TV! Imagem: Divulgação

O nome de Nelson Rubens, conhecido na televisão por cobrir a vida dos famosos, está sob holofotes. O apresentador, que recentemente perdeu um apartamento por causa de dívidas, é alvo de uma denúncia coletiva de assédio moral na Rede TV!.

O canal afirma que investiga qualquer relato de assédio que chega ao compliance. "Caso sejam constatadas irregularidades ou condutas inadequadas que violem os princípios éticos da empresa, imediatamente são adotadas as medidas cabíveis", diz a emissora.

Procurado por Splash, Nelson Rubens não retornou. O espaço segue aberto.