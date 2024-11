Para que serve o novo 'círculo azul' do WhatsApp e o que muda no aplicativo

O novo "círculo azul" no WhatsApp chegou para indicar a presença da Meta AI nas conversas, marcando a entrada da inteligência artificial no famoso aplicativo de mensagens. Com a novidade, os usuários agora podem interagir diretamente com IA para obter respostas rápidas, sugestões e outros recursos inteligentes.

Para que serve o novo 'círculo azul' do WhatsApp?

A Meta AI é o recurso de inteligência artificial da Meta, empresa dona das redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads.

A ferramenta funciona de maneira similar ao ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Entre as funcionalidades da Meta AI está o fornecimento de respostas rápidas e informações para os mais diversos temas.

O recurso de inteligência artificial é capaz de gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, além de também criar imagens. Segundo informações do site da Meta, é possível usar o recurso para "pesquisas, bate-papos, criar conteúdo e se aprofundar em tópicos diversos".

O que muda no aplicativo?

Diferentes interações com a Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

De maneira geral, a usabilidade do WhatsApp não muda com a existência do novo recurso. Os chats, a interface e a maneira como o aplicativo funciona continuam os mesmos.

A mudança, no entanto, são as novas funcionalidades que prometem transformar a experiência dos usuários na plataforma. Com respostas automáticas e sugestões personalizadas, a inteligência artificial da Meta facilita desde a busca por informações até a criação de imagens sem sair do aplicativo.

Com o recurso, a Meta busca manter o usuário dentro do aplicativo para diferentes tarefas. Com a possibilidade de realizar pesquisas a partir da Meta AI, por exemplo, não será necessário deixar o WhatsApp para migrar até um navegador.

*Com reportagem publicada em 26/10/2024 e informações da AFP e da Folha de S. Paulo.