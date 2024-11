Gabi Brandt desmente Saulo Poncio sobre suposto novo casamento: 'Marketing'

Gabi Brandt, 28, negou que se casaria novamente com Saulo Poncio, 28, após uma fala do cantor.

O que aconteceu

A história teve início durante uma live de uma conversa entre Saulo e Nego do Borel, quando o funkeiro sugeriu que aconteceria um casamento. "Tu vai se casar com a Gabi. Vai se casar com a Gabi quando? Em fevereiro?", questionou Borel na última sexta-feira (1º).

Saulo deu risada e afirmou que o casamento só dependia de Gabi. "Ah, se ela quiser, né, mano? Tudo depende dela", disse Poncio. Nego do Borel também deu a entender que a influenciadora teria aceitado um pedido.

Agora, Gabi foi questionada sobre o suposto casamento e tratou de desmentir a situação. "Vai casar mesmo?", perguntou um seguidor. "Não!", rebateu ela nesta terça-feira (05).

A influenciadora sugeriu que as falas de Saulo seriam uma estratégia de marketing. "Eu acho muito engraçado que toda vez que tem qualquer polêmica na internet, a primeira coisa que falam é: 'deve ser marketing'. Aí 'vazam' um trecho de uma live de lançamento, seguido de um story postado com link de pré-save de álbum e ninguém para pra pensar que é marketing", disparou.

Gabi desabafou sobre a reação das pessoas sem saberem completamente do caso. "Mais fácil me xingar", encerrou a influencer.

O casamento de Saulo Poncio e Gabi Brandt chegou ao fim em janeiro de 2022, após uma série de traições. Eles são pais de três filhos: Davi, 5, Henri, 3, e Beni, 1.