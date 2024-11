Festival Varilux espalha cinema francês pelo país; veja programação

O Festival Varilux começa na quinta-feira (7) e segue até o dia 20 de novembro, com exibição de 20 filmes em 60 cidades e 110 salas de cinema do país.

Programação pelo país

Maior festival de cinema francês fora da França vai homenagear o cineasta Alain Delon, morto em agosto, com a exibição de "O Conde de Monte Cristo". Além disso, 19 filmes inéditos também serão exibidos, incluindo produções que integraram os principais festivais do mundo, como Cannes, Veneza e San Sebastián.

Um dos destaques é "A Favorita do Rei", de Maïwenn, que abriu o Festival de Cannes em 2023, e tem Johnny Depp e a diretora e atriz como protagonistas. Também filme de abertura de Cannes, em 2024, "O Segundo Ato", de Quentin Dupieux, traz nomes conhecidos como Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon e Raphaël Quenard.

Quais são as 60 cidades? Afogados de Ingazeira (PE), Aracaju (SE), Araraquara (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Botucatu (SP), Búzios (RJ), Brasília (DF), Campinas(SP), Campo Grande (MS), Campos dos Goytacazes (RJ), Caxias do Sul (RS), Cotia (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Guapimirim (RJ), Gurupi (TO), Indaiatuba (SP) Itaipava (RJ), Itapipoca (CE), João Pessoa(PB), Juiz de Fora (MG), Jundiaí (SP), Londrina (PR), Luziania (GO), Macaé (RJ), Maceió (AL), Manaus (AM), Maringá (PR), Monte Claros (MG), Natal (RN), Niterói (RJ), Nova Friburgo (RJ), Palmares (PE), Palmas (TO), Paraty (RJ), Pelotas (RS), Petrópolis (RJ), Poços de Caldas (MG), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio Branco (AC), Rio Grande (RS), Rio De Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP), Santo André (SP), São Carlos (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Saquarema (RJ), Teresina (PI), Triunfo (PE), Vitória (ES) e Volta Redonda (RJ).

Confira a programação completa no site oficial do evento.

Programação gratuita no Rio

Cariocas poderão assistir a cinco filmes do Festival Varilux de graça, ao ar livre, na praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. São eles: "O Sol por Testemunha", thriller clássico de 1960 em homenagem a Alain Delon, na quinta-feira (7), às 19h; o drama histórico "A Favorita do Rei", na sexta-feira (8), às 19h; a animação "Selvagens", no sábado (9), às 18h30, seguido da comédia dramática "A Fanfarra", às 20h; e a comédia dramática "Mega Cena", no domingo (10), às 19h. Caso chova, a sessão será cancelada

Na quinta-feira (7), Jean-Michel Frodon participa da palestra "As Herdeiras da Nouvelle Vague - O Cinema Feminino na França", às 19h, na Aliança Francesa de Botafogo. Ele estará ao lado de Gabriela Carneiro da Cunha, ativista ambiental e sócia da Aruac Filmes, produtora independente de cinema. No dia seguinte (8), Frodon ministra a palestra sobre crítica de cinema no Consulado Geral da França.

Pela segunda vez, o Varilux apresenta também uma Mostra de Realidade Virtual, com oito filmes em 360º desenvolvidos por líderes em inovação audiovisual na França. As sessões contam com cadeiras giratórias e óculos de realidade virtual. As exibições serão no Estação Net Rio, entre os dias 7 e 13 de novembro, e no Cinesystem Botafogo, de 14 a 20 de novembro.