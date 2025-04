João Gabriel nega ter namorada e cita loira: 'Aguardem próximos capítulos'

Fora do BBB 25 (Globo), João Gabriel respondeu hoje sobre sua vida amorosa no Mais Você, em conversa com Ana Maria Braga.

O que aconteceu

Questionado sobre se "tem uma pessoa" ou não, João Gabriel abriu o jogo sobre seus relacionamentos.

Não tem, não. Eu tinha, né, não sei. Vou resolver esse problema aí (…) Mas eu não namorava, não. Era só uma pessoa que eu estava conhecendo João Gabriel

Ela não quis revelar o nome da pessoa, mas deu dicas: é "loira" e "bonita". "É capaz de ela estar vendo nós", disse.

Ele ainda afirmou que já conversou com a mulher depois que saiu do BBB. "Aguardem cenas dos próximos capítulos", disse. "Nós estamos conversando. Está tranquilo. Até então, eu sou solteiro e ela também é".

Ana Maria perguntou se "vai dar jogo", e o brother respondeu: "Ô se vai".

João ainda reconheceu que beijou Thamiris dentro do BBB. "Aconteceu, vou fazer o que", disse. "Eu não queria relação, mais nada, a sério, não".

