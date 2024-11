Flor, Gui e Zé Love estão na sétima roça de A Fazenda 16

A sétima roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada e vai ter peão deixando o jogo depois de mais de 50 dias de confinamento. Flor, Gui e Zé Love enfrentam o voto popular após Sacha vencer a oitava Prova do Fazendeiro e escapar da berlinda. O menos votado será eliminado na quinta-feira (7). Vote na enquete UOL.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 33442 votos 29,00% Flor 42,36% Gui 28,64% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 33442 votos

Confira como a roça foi formada:

Indicação do Fazendeiro

Luana iniciou a formação da roça indicando Zé Love. "Costumo falar que sou uma mulher de marcas, que são sinônimos de cicatrizes que tenho espalhada pelos meus braços."

Sofri bullying na escola, tive relacionamentos abusivos, meu ex-namorado já levantou uma faca, já apanhei.

Luana continuou. "São sequelas e consequências que sofri, como crises de ansiedade e depressão. Fiz terapia e melhorei. Se estou aqui é pela minha mãe também."

Como a casa votou

Vanessa votou em Yuri;

Gilsão votou em Gui;

Gui votou em Babi;

Gizelly votou em Sacha;

Sidney votou em Sacha;

Sacha votou em Fernando;

Babi votou em Sacha;

Flora votou em Sacha;

Yuri votou em Babi;

Zé Love votou em Sacha;

Juninho votou em Gui;

Flor votou em Sacha;

Fernando votou em Gui;

Sacha foi o mais votado, com 6 votos, e sentou no segundo banquinho.

Puxada da Baia

Graças ao Poder Branco, Sidney mudou toda a Baia, que passou a ser formada por Albert, Zé Love, Flor e Gui.

Sacha escolheu puxar Flor. "Tem votado em mim em várias roças e tem uma atitude bastante hipócrita."

Resta Um

No Resta Um, Gui sobrou e foi para a roça. O peão vetou Zé Love de participar da oitava Prova do Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

Em uma prova de pontaria, Sacha desbancou Gui e Flor e se tornou o oitavo fazendeiro, escapando da roça.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso