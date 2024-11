A Fazenda: Zé Love desrespeita ordem da produção ao vivo: 'Pode multar'

Durante a formação da sétima roça de A Fazenda 16 (Record), Zé Love desrespeitou a ordem da produção e de Galisteu de não falar sobre remédios.

O que aconteceu

O peão começou a falar sobre e Galisteu o interrompeu. "Se for pra falar de remédio e doença, não fale, por favor, Zé."

Zé Love rebateu. "E a minha dor, como fica? Fui chamado de dopado, sedado...

Uma gritaria começou após as falas.

Galisteu voltou a pedir que ele não fale de remédios. "Zé, por favor, mude de assunto."

O peão ignorou o pedido. "Eu sofro disso há tantos anos, eu tomo remédio controlado. Eu não tô nem aí se quiser me multar ou falar o que de mim. Eu não tomo sete remédios pra estar em manicômio, não. Eu tomo porque eu preciso."

