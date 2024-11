Yuri se revolta com higiene na Fazenda e faz 'greve': 'Porco do caralh*'

Yuri se revoltou na manhã desta segunda-feira (4) com a higiene da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Yuri declarou que deixará de limpar a sede. "Eu não vou fazer nada", disse. "O outro abre o negócio com o dente, que nem um porco do caralh*, aí o cara vai dar um exemplo de prato que comeu e bota arroz na panela de novo, e eles falaram que não tem nada a ver com isso".

Gui, que acompanhava o amigo, concordou. "Eu também não vou fazer nada não, Yuri", disse. "Cansei de ser trouxa."

"Eu faço meu bicho que tenho que fazer e foda-se", disse Yuri. "Tô nem aí lá pra cima não, pô. Tô cagando. Fala pros meus amiguinhos dela lavar as coisas lá."

Yuri ainda citou Babi, que "levanta e não faz nada". "Lava três pratinhos e tchau, vai dormir. Vanessa também."

O peão disse estar revoltado por ser apontado pelos rivais como alguém que "não limpa a casa". "Já limpei a geladeira três vezes aqui nessa porr*", reclamou. "Falaram que a gente não fez nada semana passada, a gente abriu a geladeira, limpou a geladeira toda, limpou a casa…", afirmou Gui.

Chatice da porra, gente chata, gente escrota, gente mimimi do caralh*. Tem que sair um por um daquela galera ali, mano. Tomar no c*. Eu não vou baixar a cabeça pra ninguém nunca aqui, mano. Bando de bunda mole Yuri

