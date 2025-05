Êxodo na SM? Empresa gigante do K-pop perde idols de peso

Uma notícia que já era esperada pelos fãs de K-pop se confirmou nos últimos dias: Wendy e Yeri, do Red Velvet, não renovaram seus contratos com a SM e seguirão suas carreiras solo em outras empresas. Quem acompanha esse universo já tinha percebido a falta de movimentação da empresa e descontentamento das artistas.

A cisão entre os artistas e a empresa não é total, mas modifica bastante a dinâmica de comebacks, quantidade de interações entre os idols e até mesmo o apagamento dos artistas que saíram em busca de uma carreira diferente, com novos ares. Eles costumam ser 'apagados' da história da banda pela empresa.

Em 2024, integrantes importantes de grupos de peso, como EXO e SHINee, com destaque para Baekhyun e Taemin, não renovaram com a SM apesar de serem solistas de muito sucesso, com milhões de discos vendidos e turnês esgotadas.

No caso do EXO, o problema parece ser ainda maior, pois Baekhyun levou para sua nova empresa, que ele mesmo criou, a INB100, Chen e Xiumin —conhecidos pela bem-sucedida unit EXO-CBX. O trio demonstrou descontentamento com pagamentos e má administração de carreira feita pela SM.

O apagamento de idols que fizeram história dentro de grupos já icônicos no K-pop chama atenção. Nos merchandisings da SHINee agora só temos Key e Minho; Taemin e Onew, que também saíram da SM, não aparecem mais em nada, repetindo o que aconteceu com TVXQ!

Embora os comebacks aconteçam —mais espaçados e com uma divulgação diferente— não fazer parte da mesma empresa engessa algumas atividades, mas ao mesmo tempo dá oportunidade aos idols, que estavam se sentindo 'na geladeira', ou mal aproveitados, para recalcularem suas trajetórias e reinventarem a carreira.

O êxodo na SM não parece que vai acabar tão cedo, provocado pelas mudanças constantes na administração e pelas brigas na família de Lee Soo-man, que não é mais CEO e está prestes a lançar um documentário no Prime Video, chamado 'Lee Sooman: King of K-pop', que nem estreou e já divide opiniões nas redes sociais.

Livro da semana: "Casas Estranhas"

De máscara, com voz distorcida e uma identidade guardada a sete chaves, ninguém sabe quem é Uketsu, um dos autores mais bem-sucedidos do Japão atualmente. Isso não é um problema, na verdade transforma o trabalho do autor em algo ainda mais intrigante e popular.

Depois de lançar 'Imagens Estranhas', que saiu no Brasil recentemente pela Companhia das Letras, o autor já tem outra obra de sucesso circulando em português. 'Casas Estranhas', com tradução de Jefferson José Teixeira, foi lançada pela Intrínseca na última sexta-feira.

Com apenas 176 páginas, é impossível não devorar o livro que, já na sua capa, mostra algumas plantas de casas, com salas de estar, banheiros e quartos desenhados, e que, de alguma forma, são os personagens principais dessa trama.

A grande sacada da história é a própria construção do medo que vamos sentindo ao descobrir os desdobramentos dessas construções, o que quartos sem janela, possíveis porões e novos quartos podem significar.

Junto com o autor/narrador, passeamos pelo Japão em busca de respostas sobre assassinatos peculiares em casas esquisitas. Conforme a história se desenrola, vamos ficando tão confusos e amedrontados quanto o próprio personagem que guia uma espécie de 'investigação' informal para entender o que está acontecendo.

Leitura fácil e rápida, 'Casas Estranhas' é mais sobre a jornada do que o ponto de chegada. E como é uma história de suspense e terror, não deve ser bombardeada de spoilers. O ideal é ler sem saber muito.

Momento Dramas

'A Pousada Bizarra de Kian84'

Muita gente começou a ver esse programa de variedades da Netflix por causa da participação de Kim Seokjin, o Jin de BTS, mas a verdade é que o programa é cheio de coração, divertido e uma excelente forma de passar o tempo. A química dos participantes --as refeições e conversas que eles dividem--, os convidados, tudo faz esse show 'bizarro' e estranho funcionar. É profundo e bobo ao mesmo tempo. 'Kian's Bizarre B&B', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Kian84, Jin, Ji Ye-eun | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

'Classe dos Heróis Fracos 2'

Um dos maiores acertos da Netflix nos últimos tempos foi ter produzido a segunda temporada de 'Classe dos Heróis Fracos', sucesso de público e de crítica, com atuações impecáveis dos protagonistas em um drama violento e importante sobre bullying e seu impacto na vida das pessoas. A segunda temporada não decepcionou, muito pelo contrário. Park Ji-hoon segue brilhando como Yeon Si-eun. 'Weak Hero Class 2', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Park Ji-hoon, Lee Jun-young, Ryeo-un | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

Girls Love: 23.5'

Em busca de um GL para passar tempo, '23.5' é uma boa alternativa. Apesar de não ter uma grande trama, Milk e Love possuem química suficiente para nos fazer acompanhar a história de Ongsa, que envia uma mensagem sem querer para sua crush, Sun, que pensa que ela é um menino. Como esperado de um drama que se passa na escola, com primeiras vezes, é tudo bastante fofo e sem grandes desenvolvimentos. Vale o play pela fofura. '23.5', 2024 | Criação - GMM25 | Elenco - Milk e Love | Onde - YouTube e VIKI | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Epik High: O trio de hip hop amado por idols

Unanimidade entre idols, principalmente rappers, Epik High é um dos grupos sul-coreanos mais cultuados, com um grande número de fãs dentro da própria indústria da música. O trio é composto pelos rappers e letristas Tablo e Mithra Jin e o produtor DJ Tukutz.

Eles foram formados em 2001 pela Woollim Entertainment, onde lançaram dois trabalhos importantes: "Map of the Human Soul" e "High Society", em 2003 e 2004, respectivamente.

Eles lançaram músicas sem parar e eram seguidamente censurados, pois desde sempre abordaram assuntos considerados polêmicos, como religião, guerra (as Coreias estão formalmente em guerra até hoje) e sistema educacional do país, que sempre cobrou muito dos alunos.

Foi em 2012, depois de Mithra e Tukutz finalizarem o serviço militar obrigatório —Tablo é cidadão canadense e não precisou fazê-lo—, que o trio assinou com uma das maiores empresas de K-pop da época, a YG. Eles ficaram por lá até 2018 e lançaram três discos de sucesso: "99" (2012), "Shoebox" (2014) e "We've Done Something Wonderful" (2017).

Por fazerem parte de uma grande empresa, a visibilidade do trio aumentou consideravelmente, e eles foram os primeiros artistas sul-coreanos a se apresentar no Coachella, em 2016.

Depois de ficarem seis anos na YG, eles resolveram criar sua própria gravadora, que se chama Ours Co. O primeiro trabalho deles nessa nova fase foi com "Sleepless In ______", em 2019, seguido do disco duplo "Epik High is Here" (2021 e 2022) e "Strawberry", em 2023. Nesse mesmo ano, o trio veio pela primeira vez ao Brasil e fez show único em São Paulo.

Playlist

KATSEYE, ONEUS, Highlight, MEOVV e TRENDZ. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop.

PROGRAME-SE

Segunda

Chenle (NCT Dream) - Lança 'Lucid' (EP especial chinês)

Terça

EPEX & joan - Lança 'so nice ' (single digital)

Quarta

DAY6 - Lança 'Maybe Tomorrow' (pré-single)

E'LAST - Lança 'Versus' (quinto miniálbum)

Quinta

P1Harmony - Lança 'DUH!' (oitavo miniálbum)

