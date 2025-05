Dá para jogar PlayStation 5 sem o console? Sony libera testes em 30 países

A Sony está implementando o streaming de jogos em nuvem para o PS Portal, o acessório portátil do PlayStation. A novidade, no entanto, ainda não está disponível no Brasil.

O que aconteceu

A Sony implantou a versão beta do serviço. Com ele, é possível jogar no portátil via nuvem, recebendo os dados diretamente dos servidores pela internet. É a mesma tecnologia utilizada no Xbox Cloud Gaming.

Atualmente, para utilizar o PS Portal, é preciso deixar um console ligado. Com o streaming de jogos, no entanto, seria possível utilizar o acessório independentemente, como acontece com o Nintendo Switch, por exemplo. No caso do PS Portal, seria preciso apenas uma boa conexão com a internet.

Para acessar os jogos na nuvem, no entanto, é obrigatório ser assinante do PlayStation Plus Premium. É aqui que os brasileiros ficam de fora: o pacote mais avançado de assinaturas não está disponível no país.

Ao todo, 30 países têm acesso ao PlayStation Plus Premium e, consequentemente, ao beta do Cloud Game Streaming. São eles:

Áustria Bélgica Bulgária Canadá Chipre Croácia Dinamarca Eslováquia Eslovênia Espanha Estados Unidos Finlândia França Alemanha Grécia Hungria Irlanda Itália Japão Luxemburgo Malta Noruega Países Baixos Polônia Portugal Reino Unido República Tcheca Romênia Suécia Suíça

Ainda não há previsão de lançamento oficial do serviço. Por enquanto, só a versão de testes estará disponível. Também não há informações sobre a disponibilização das assinaturas premium no Brasil.