Ivete Sangalo incentiva fãs a fazer exames preventivos: 'Suma importância'

Ivete Sangalo, 52, publicou um vídeo bem-humorado em que aparece como paciente de um hospital.

O que aconteceu

A cantora explicou que o motivo por trás do vídeo era falar sobre a importância dos exames preventivos de saúde. "O vídeo é leve, mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos, faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância", destacou ela, na legenda da publicação no Instagram.

Vários famosos elogiaram a iniciativa de Ivete. "Acabei de fazer, mainha! Muito, muito importante!", comentou a atriz Samara Felippo, 46. "Vai que vai, mainha!", incentivou Anitta, 32. "Hahaha, te amo", escreveu Lore Improta, 31.

Os seguidores anônimos também enalteceram a atitude de Sangalo. "Conscientização importantíssima! Saúde sempre, mãe", destacou um internauta. "Você e seu dom de falar de coisa séria de uma forma única", elogiou outro.