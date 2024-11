TXT retorna com disco fácil e gostoso de ouvir mas curto demais

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda-feira.

Quem acompanha os quase sete anos de carreira do TXT (Tomorrow x Together) sabe que uma das principais características do grupo é a coesão da sua extensa discografia. Os discos todos possuem uma história e funcionam mais quando escutados na ordem em que foram pensados. As faixas, por diversas vezes, compõem uma narrativa que desenvolve o conceito do grupo. É o que chamamos de 'lore' e que envolve fãs e suas teorias, seja nas letras, na estética ou em ambos.

Divididos em capítulos e miniepisódios, temos uma série de chapters e minisodes que mostram os artistas em diferentes etapas de contos de fadas. Seja sonho, caos, nome, e agora estrela, as fases das eras do TXT são muito bem demarcadas. Na estante, os álbuns parecem ainda mais uma coleção de livros, em que, pela cor e tema, é possível entender que caminhos seguirão.

O mais novo capítulo do grupo, o "Star Chapter: Sanctuary", lançado nesta segunda-feira, é mais uma prova de que a história do TXT é muito bem pensada e executada. Embora o disco seja extremamente curto, com faixas que não passam de 2 minutos e 41 segundos de duração, temos mais uma narrativa redonda, fechada, como se sentássemos para ler o capítulo de um livro de que estamos gostando muito.

Leve, fácil de ouvir e, infelizmente, muito curto, o EP é bastante romântico, começando com "Heaven" (Paraíso), passando pela faixa-título apaixonada "Over the Moon", os destaques "Danger" e "Resist" (que juntas não possuem 5 minutos!) e fechando com "Forty One Winks" e "Higher than Heaven". Começamos no Paraíso e acabamos acima dele, finalizando com louvor mais um ótimo capítulo do grupo.

TXT será atração principal em festival mexicano

Depois de brilhar duas vezes no Lollapalooza de Chicago, o TXT será headliner de um festival latino pela primeira vez. O grupo se apresentará no AXE Ceremonia, na Cidade do México, nos dias 5 e 6 de abril de 2025. Com turnês cada vez maiores, em arenas e estádios pelos EUA e Japão, o grupo ainda não trouxe nenhuma turnê própria para a América Latina. A estratégia da Hybe parece ser realmente investir em festivais de música famosos pela Europa e América Latina, para testar as águas.

Não será a primeira vez deles na América Latina

Apesar de ser o primeiro show que o grupo fará na América Latina, não é a primeira vez que eles vêm para a região. Em 2022, o TXT era um dos principais nomes do Music Bank em Santiago, no Chile. Soobin, Yeonjun, Beomgyu e Hueningkai chegaram a subir ao palco (Taehyun não veio, pois estava doente), conversaram com os fãs, mas não puderam se apresentar pois o evento foi cancelado devido ao clima (granizo, raios e trovões). Um momento traumático pros MOAs que foram.