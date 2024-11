Peão avalia movimentos e detona Gizelly: 'Pessoa mais perigosa do jogo'

Albert avaliou o jogo de Gizelly na tarde desta segunda-feira (4) e criticou a peoa em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Albert contou para Juninho que Gizelly, Flora e Zé Love estavam criticando Flor. Segundo o peão, o trio estava sendo injusto com a peoa, que joga ao lado deles.

Albert então disse que Gizelly era a "maior sabonete do jogo". "Queimou menina por menina", disse. "Quando ela rachou com Luana que pulou pra cá".

O peão disse que está de olho no jogo, apesar de "fingir dormir". "Gizelly não tem pudor no jogo. É amiga de qualquer ume. Trai qualquer um".

Ela tá sabonenando, ela muda de barco fácil. Ela, para mim, é a pessoa mais perigosa do jogo. Fica pra lá e pra cá, e todo mundo dá trela Albert

Em seguida, Albert disse que o jogo não poderia girar em torno de "apenas duas pessoas", se referindo a Sacha e Zé Love.

