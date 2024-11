Novo círculo azul no seu WhatsApp: como gerar gifs, imagens e muito mais

Caso você já tenha a Meta AI, o recurso de inteligência artificial da Meta, disponível no seu WhatsApp, é possível criar imagens, gifs e até roteiros de viagens com a ferramenta.

Como gerar imagens e gifs?

Para abrir uma conversa com a inteligência artificial, basta clicar no ícone que fica no canto superior direito da tela dos chats do aplicativo. O logo correspondente à ferramenta é um círculo vazado em tons de azul e roxo.

O recurso também aparece na barra de pesquisa, na mesma tela, com a opção "Pergunte à Meta AI ou pesquise" ou dentro de todos os chats e grupos que você possui na plataforma como um novo membro. Clicando na barra, o aplicativo irá sugerir diferentes temas para que você possa interagir com a ferramenta.

Para gerar imagens, basta escrever que quer uma imagem ou usar o recurso "Imagine" da Meta AI. Digite o comando /imagine ("imaginar" em inglês) e descreva o tipo de imagem que deseja gerar. Aqui, a imaginação e a criatividade podem ser exploradas: você pode criar desde imagens de paisagens, animais, pessoas, personagens e cenários até convites para eventos.

"A IA da Meta pode gerar imagens que dão vida à sua ideia de forma mais rápida e melhor do que nunca", diz a empresa.

Imagem criada pela Meta IA para atender ao pedido para elaborar o Homem-Aranha plantando bananeira Imagem: Reprodução/WhatsApp/Meta IA

Caso queira gerar um gif, basta digitar no chat "animar", sem aspas, após a imagem gerada pela IA. É possível, também, editar a imagem gerada pela IA, indicando na sequência quais são as mudanças desejadas.

Vale ressaltar, porém, que a ferramenta ainda pode apresentar inconsistências — haja vista o Homem-Aranha plantando bananeira.

Diferentes acionamentos da Meta AI

Meta AI pode gerar diferentes tipos de conteúdo Imagem: Reprodução / Meta

De roteiro de viagem ao passo a passo para trocar pneu. A ferramenta também pode gerar sob demanda roteiros, listas com dicas de filmes, passo a passo para a troca de um pneu, entre outros pedidos.

Para conseguir informações mais exatas ao usar a Meta AI, busque acionar a ferramenta com o maior número de detalhes possíveis sobre o que deseja obter. Estruture sua pergunta de forma direta e objetiva, seja específico, dê contexto e deixe claro o formato de resposta que está buscando. Quando necessário, exemplifique o que quer.

Com o recurso, a Meta busca manter o usuário dentro do aplicativo para diferentes tarefas. Com a possibilidade de realizar pesquisas a partir da Meta AI, por exemplo, não será necessário deixar o WhatsApp para migrar até um navegador.

*Com reportagem publicada em 26/10/2024 e informações da AFP e da Folha de S.Paulo