O que é Meta AI e como ela 'invadiu' todas as suas conversas do WhatsApp?

A Meta AI, a inteligência artificial (IA) da Meta, começou a ser liberada no Brasil e têm aparecido para a maioria dos usuários do WhatsApp no país. A nova tecnologia promete transformar as interações nos aplicativos da empresa norte-americana.

O que é a Meta AI?

A Meta AI é o recurso de inteligência artificial da Meta, empresa de Mark Zuckerberg dona das redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads.

A nova ferramenta funciona de maneira semelhante ao ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Entre as funcionalidades da Meta AI está o fornecimento de informações e respostas para temas variados.

A função é capaz de gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, além de criar imagens. Segundo informações do site da Meta, é possível usar o recurso para "pesquisas, bate-papos, criar conteúdo e se aprofundar em tópicos diversos".

O recurso apareceu no WhatsApp e o lançamento está sendo feito no Brasil de maneira gradual desde o início de outubro. Ainda de acordo com a Meta, a ferramenta "está a caminho de ser o assistente de IA mais usado no mundo até o fim deste ano, com quase 500 milhões de usuários ativos por mês atualmente".

Porém, ainda não há uma data definitiva para a implementação em toda a base de usuários brasileiros. Por isso, é possível que o recurso ainda não esteja disponível no seu aplicativo. Para ter acesso à ferramenta, é necessário manter o app com as atualizações em dia.

Novidade 'invadiu' conversas no WhatsApp

Caso você já tenha a Meta AI no seu WhatsApp, o símbolo da novidade aparecerá no canto superior direito da tela dos chats. O logo correspondente ao recurso é um círculo vazado em tons de azul e roxo.

A ferramenta aparece também na barra de pesquisas. Ainda na tela das conversas, há a opção "Pergunte à Meta AI ou pesquise". Clicando na barra, o aplicativo irá sugerir diferentes temas para que você possa interagir com a inteligência artificial.

Além disso, a IA "invadiu" todas as conversas e grupos do WhatsApp que você já tem. Ela pode ser acionada dentro de chats privados ou em grupo ao digitar o comando @Meta AI - como se fosse um outro membro da conversa.

Então, para abrir uma conversa com a Meta AI, basta clicar no ícone e mandar uma mensagem. Também é possível mencionar a ferramenta em conversas com outras pessoas ou em grupos, digitando @Meta AI, e adicionando instruções.

A imagem abaixo mostra diferentes etapas da interação com a Meta AI. À esquerda, a lista de conversas do WhatsApp com o chat com a Meta AI aberto. O símbolo do recurso, um círculo em azul e roxo, fica ao lado do ícone da câmera, no topo direito do aplicativo. No centro, sugestões de temas ao clicar no símbolo da Meta AI. Mesmo com o idioma do aparelho configurado em português, as sugestões são enviadas pela ferramenta em inglês. À direita, uma simulação de pedido para a criação de imagens de alienígenas. Na primeira tentativa, o sistema gerou um astronauta.

Sequência de prints mostra a usabilidade da Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

A Meta garante que o recurso foi desenvolvido com foco na privacidade e segurança do usuário. Por isso, os dados compartilhados não são utilizados para fins de publicidade ou outros fins não autorizados.

Ainda assim, sabe-se que as interações com a Meta IA ajudam no treinamento do modelo de inteligência artificial. Com a ferramenta, o objetivo da empresa dona do WhatsApp é fazer com que a IA aprenda com as conversas, transformando usuários em "coaches", melhorando serviços e aumentando a compreensão humana.

Ao popularizar a IA nas plataformas, a Meta também visa prolongar o tempo de uso dos aplicativos, oferecendo conteúdo personalizado e aumentando engajamento entre os usuários.

Além de ter surgido no WhatsApp, a Meta IA também está sendo integrada aos poucos a outras plataformas da empresa, como por exemplo Instagram e Facebook. No Instagram, a o recurso de inteligência artificial pode ser acessado por meio das mensagens diretas (DMs) e das buscas. Já no Facebook, a nova ferramenta está disponível em diversos recursos, como no feed de notícias, nas mensagens diretas e também nas buscas.

*Com reportagem publicada em 26/10/2024 e informações da AFP, Estadão Conteúdo e da Folha de S.Paulo.