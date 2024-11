Bruno Gagliasso celebra beijo e sexo com outro homem em nova série

O ator Bruno Gagliasso comemorou a repercussão da cena do beijo gay que protagonizou na série 'Os Quatro da Candelária', que está sendo exibida na Netflix.

O que aconteceu

Bruno Gagliasso protagonizou uma cena de beijo e sexo com o ator Patrick Congo. As cenas estão no segundo episódio da série. "Para a galera que ficou triste na época da novela 'América', quando foi censurado o beijo do Júnior, por favor, assistam 'Os quatro da Candelária', na Netflix. Episódio 2, a partir de 22:07 minutos. De nada", escreveu Bruno no X (antigo Twitter).

Bruno relembrou que teve uma cena de beijo gay censurada na novela América, em 2005. Na ocasião, a cena foi gravada, mas cortada no último capítulo. "E sim, eu ainda guardo uma pequena mágoa por aquele beijo não ter sido exibido na época. Mas aí a gente foi lá e dobrou a meta e fez algo ainda maior em 'Os quatro da Candelária'. Quase 20 anos depois, sinto que agora posso encerrar esse assunto", finalizou Gagliasso.

Os Quatro da Candelária conta as 36 horas antes da Chacina da Candelária. Na série ficcional, que tem quatro episódios, a história é contada através da ótica de quadro crianças que são amigas. A chacina aconteceu na noite do dia 23 de julho de 1993.