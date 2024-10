Guilherme e Fernando discutem após punições

Após Gilsão ler a nova punição dos peões causada por Luana, Fernando e Guilherme entraram em um novo embate na sala de A Fazenda 16.

O que aconteceu

Fernando foi tirar satisfações com Guilherme após sentir que estava sendo ameaçado. "Acha que eu tenho medo de você? Fala o que você falou, pityboy do c*ralho."

Gui respondeu. "Você vai ver. Não estou te ameaçando. Só estou falando que vou falar com você. Acabar com você no argumento.Não faça gracinhas para mim, hipócrita."

Não olhe para mim quando passar perto.

Zé love então entrou na discussão e disse que iria escoltar Fernando na casa.

Fernando devolveu. "Patético, pivete mimado, leite com pêra, seu b*sta."

Gui falou. "Patético é o senhor. Você é muito patético, um nada."

Luana aconselhou Guilherme a não ligar para as falas do cozinheiro pois ele teria uma posição de "café com leite no jogo".

"Ele só quer ter VT, entendeu? Ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Sempre quando ele está sozinho ele fala normal comigo, me trata super bem. Mas quando ele está com a galera se transforma."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 3649 votos 36,39% Luana 53,14% Sacha 10,47% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3649 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso