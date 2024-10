Peões apostam em cancelamento de Zé Love em A Fazenda: 'Tenho nojo dele'

Enquanto malhavam na academia da sede de A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram sobre a postura de Ze Love no reality.

O que aconteceu

Sacha disse acreditar que o peão esteja cancelado. "Pra você ser cancelado, você tem que fazer alguma coisa muito horrível, tipo o Zé tá fazendo. Se alguém tá cancelado, é o Zé. Não é possível."

Yuri concordou com o amigo. "É muita ofensa. É trazer pra baixaria. Trazer a mãe do cara, minha esposa, a namorada do Gui."

Sacha completou. "Xingar a Luana igual ele xingou. Fez isso com a Larissa, com a Suelen..."

Yuri continuou reclamando. "Fica falando que o Bali grita com mulher, é agressivo e ele fica fazendo aquilo, todo mundo segurando ele."

Luana também criticou Zé Love. "Ontem eu só não saí de mim por causa de vocês. Porque eu escutar um macho de 36 anos, sabe, daquele jeito. Eu tenho nojo dele, amigo. Ele é um nojento."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1948 votos 59,65% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 26,33% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 14,01% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1948 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso