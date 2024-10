Virginia Fonseca desabafa sobre comparações com Eliana: 'Nada a ver'

Virginia Fonseca comentou sobre comparações entre ela e a apresentadora Eliana.

O que aconteceu

A influenciadora estreou como apresentadora no SBT, no programa "Sabadou com Virginia". Ela falou, no programa deste sábado (27), que não quer ser descrita como a "nova Eliana" na emissora.

Virginia disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra. "A Eliana tem a história dela. Dessa comparação eu não gosto, porque acho que não tem nada a ver."

Ela fez questão de reforçar que já acompanhava Eliana, e não se vê como ela. "Eu sou eu, Eliana é Eliana. Ela é maravilhosa, já tem anos de televisão. Não tem como comparar. Eu assistia ela."

Virginia ainda reforçou que não aprova comentários que criem uma rivalidade entre as duas. "Se falassem: 'Nossa, a Virginia é linda igual a Eliana', aí arrasou. O problema é começarem a falar que eu entrei para pegar o lugar da Eliana, que eu estou no camarim dela".