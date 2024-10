Babi xinga Sacha por suposta agressão em A Fazenda: 'Você é o demônio'

Após se lamentar pela desistência de Fernanda, Babi Muniz xingou Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A peoa culpou Sacha pela desistência da aliada. Ela acusou o peão de ter agredido Fernanda com um empurrão.

Babi: "Olha o agressor! Ela vai fazer boletim de ocorrência contra você lá fora. Você conseguiu o que queria aqui dentro, mas lá fora...".

Sacha: "Eu que fiz, né? Fiquei calado o dia inteiro e fui eu que fiz alguma coisa".

Babi: "Eu conversei com ela e com a produção, tá? Eu sei muito bem o que você fez. Lá fora ela vai fazer o que é certo. Aqui dentro ela pode não pagar, mas lá fora vai. Seu machista! Agressor! Você vai pagar lá fora por tudo o que você fez com ela".

Sacha: "400 pessoas na produção e você está certa".

Babi: "Eles viram que você empurrou ela, só que eles falaram 'segue o jogo'. Eu não sei por quê. Teve agressão, sim. Teve agressão! Tanto que eles falaram lá na frente que estavam analisando. Se não houvesse um pingo de agressão, se você não tivesse empurrado ela, não tinha tido todo aquele alarde".

Sacha: "Foi a palhaçada que você fez!".

Babi: "Não. Você empurrou ela, eles analisaram e viram que não foi motivo para expulsão. Mas foi agressão. Eu estava lá dentro, com a psicóloga e houve agressão. Houve agressão! E você vai pagar por isso lá fora. Ela vai falar tudo o que você fez aqui fora. Você é o demônio! O demônio está dentro de você. Você é um demônio, machista e agressor. Você é um lixo! Você merece sair escorraçado daqui. Expulsão para você é pouco. Você merece ser rejeitado mesmo. Você merece ter sua vida acabada lá fora, de tão lixo que você é".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 576 votos 49,65% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 40,80% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 9,55% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 576 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso