Após matar charada, Roxelle realiza seu maior sonho em 'Volta por Cima'

Roxelle (Isadora Cruz) foi escorraçada por Chico (Amaury Lorenzo) em 'Volta por Cima' (Globo) e fez a fila andar. Ela agora está vivendo um affair inusitado com Sebastian (Fábio Lago), mas promete continuar fazendo um inferno na vida de seu ex-amante.

O que vai acontecer

A loira vai flagrar Madá (Jessica Ellen) no maior clima de romance com Jão (Fabrício Boliveira) e fará de tudo para que Chico saiba disso para que o filho de Moreira (Tonico Pereira) esqueça a ex de uma vez por todas.

Roxelle também fará questão de 'fazer ciúmes' em Chico ao mostrar que está com Sebastian. O ex-amante da moça cairá facilmente no jogo dela e afirmará que gostaria de ficar com as duas mulheres de sua vida: Roxelle e Madá.

A partir dessa conversa com Chico, Roxelle resolve colocar o malandro na parede e o chantageia, dizendo que contará tudo para Madá se ele não assumi-la como sua namorada.

Roxelle chega a procurar Madá para revelar o romance escondido com Chico, mas o encontro não dá certo. Chico fica aliviado, mas ao mesmo tempo decide ceder às chantagens da oportunista e oficializa o romance com ela.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.