Depois de décadas de parcerias e de algumas tentativas solo sem sucesso, a gigante TelevisaUnivision está de volta ao Brasil. A partir desta sexta-feira (25), três canais do grupo de mídia mexicano-estadunidense ficarão disponíveis de forma exclusiva para os assinantes do aplicativo de streaming Zapping.

Entre as atrações estará "Chaves", que retorna definitivamente à TV brasileira após um hiato de mais de quatro anos, causado por questões de direitos autorais. O SBT voltou a licenciar o programa após a solução do litígio e promoveu uma exibição especial no último Dia das Crianças, mas ainda não divulgou uma data para reintegrar a atração à sua grade diária. Dessa forma, acabará superada pelos próprios mexicanos nesse quesito.

No entanto, a novidade vai muito além disso. A Univision, maior emissora em língua espanhola dos Estados Unidos, finalmente tem a sua estreia no nosso país. Já o mexicano Las Estrellas, que é uma das pioneiras da América Latina e a base do que viria a se tornar a Televisa, faz o seu retorno após cerca de cinco anos. A parceria ainda envolve o sinal do Golden. Um quarto canal —o TeleHit— chega nas próximas semanas.

"A Televisa tem o seu respeito, o seu 'know-how' de produção de conteúdo", afirma Chico Vargas, coordenador da Zapping.

Lançada em 2023, a Zapping é uma vMVPD, sigla em inglês que quer dizer "distribuidora virtual de programação de vídeo multicanal". Na prática, é uma TV paga totalmente pela internet, via streaming, sem a necessidade de cabos e antenas. Para o usuário, basta abrir o aplicativo e mudar de canal para encontrar uma transmissão linear, como se fazia antigamente. A operadora já foi assunto desta coluna em março e afirma ter quase 20 mil assinantes em território nacional.

As novas emissoras estarão disponíveis no pacote Full (que custa R$ 89,90 mensais) e seguirão a grade internacional, com um sinal específico para o restante da América Latina, incluindo o Brasil. A exibição será apenas linear, ou seja, com dia e horário pré-determinados, sem a opção de assistir sob demanda.

A exclusividade vai até, pelo menos, 2027 e engloba também Chile, Equador e Peru, além do nosso país. Nestes lugares, concorrentes como Claro e Sky não poderão assinar com a Televisa. O acordo não interfere em eventuais contratos de licenciamento com outros grupos de mídia, incluindo Globo e SBT, que manterão os títulos em seus catálogos.

Programação dos canais

Em termos de atrações, Las Estrellas tem grandes clássicos mexicanos como como "A Usurpadora" (também disponível no Globoplay) e "Até Que o Dinheiro nos Separe", além de novelas inéditas como "El Angel de Aurora", "Las Fugitivas", "La historia de Juana" e "Mi Amor sin Tiempo", assim como programas de variedades, jornalismo e reality shows.

Mas a melhor notícia fica mesmo para os fãs de "Chaves". A atração infantil criada por Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, está na grade diária do canal. Aos sábados e domingos, o seriado fica no ar por mais de duas horas seguidas.

A cereja do bolo vem no dia 2 de novembro, quando Las Estrellas transmitirá "El Chanfle", filme com Chespirito e toda a sua turma em uma aventura que tem o futebol como pano de fundo. O longa-metragem, originalmente lançado nos cinemas mexicanos em 1979, permanece inédito no Brasil.

Roberto Bolaños interpretou um massagista do América-MEX no filme 'El Chanfle', de 1979 Imagem: Reprodução/Televisa

"Chapolin", outra criação de Bolaños que por décadas encantou o público brasileiro, não consta na programação a que esta coluna teve acesso.

Já Univision traz outros títulos marcantes, como o remake de "Os Ricos Também Choram" (que passou no SBT na primeira metade dos anos 1980) e que está também no Globoplay; e "Destilando Amor", sucesso dos anos 2000. Há, ainda, o noticiário produzido para a comunidade falante de espanhol nos EUA.

Por fim, o Golden traz filmes dos últimos 40 anos, incluindo títulos hollywoodianos dublados em espanhol (como "Matilda" e "Jumanji") e longas mexicanos.

Entenda questão que envolve 'Chaves'

Em 2020, a Televisa entrou em atrito com os herdeiros de Chespirito, que são os donos dos roteiros de "Chaves" e também dos textos de "Chapolin". O impasse tirou as produções dos televisores e streamings de todo o mundo, inclusive no Brasil, e foi resolvido há poucas semanas.

Com o novo acordo assinado no México, o SBT retomou o licenciamento dos infantis, que foram exibidos de forma especial na programação do Dia das Crianças, em 12 de outubro. Como já mencionado, não há ainda uma data oficial para o retorno definitivo para a grade do canal aberto, nem quando os episódios serão disponibilizados no +SBT.

Seja como for, os fãs brasileiros não vão precisar esperar mais: basta sintonizar o Las Estrellas a partir desta sexta-feira.

"Já estávamos negociando com eles [Televisa], e aceleramos", revela Chico Vargas. "Levamos muito em consideração esse timing, dessa demanda [reprimida] do mercado gerada por esse vácuo, esse hiato, e vai ter uma grande atratividade para quem é apaixonado por 'Chaves'".

Contudo, o retorno não contemplará a clássica dublagem, já que os sinais manterão o áudio original em espanhol. A Zapping afirma que a opção de legendas virá no futuro.

"Estamos desenvolvendo, paralelamente, uma inteligência artificial [para legendar em tempo real]. Não vamos disponibilizar em um primeiro momento, porque vamos alimentá-la, 'educá-la', para ficar mais assertivo. Depois, vamos colocar no ar", compartilha Vargas. De acordo com o executivo, ainda não há uma previsão de quando isso irá ocorrer.

Histórico em terras brasileiras

A Televisa —sigla para Television Via Satellite— tem uma longa história com o Brasil. Criada nos anos 1970 com a união de várias emissoras mexicanas (incluindo o Canal 2, que depois viria a se tornar o Las Estrellas), começou a licenciar as suas produções para o SBT na década seguinte. A parceria rendeu diversos sucessos entre os fãs daqui, incluindo os já mencionados "Chaves" e "Chapolin", além de novelas como "Esmeralda", "Marimar", "Carrossel" e "Maria do Bairro".

Desde os anos 1990, o grupo entrou e saiu algumas vezes do mercado brasileiro de televisão por assinatura com marcas como TLN Network (hoje Tlnovelas) e o próprio Las Estrellas. Uma dessas iniciativas foi justamente com a Guigo TV, antecessora da Zapping.

Thalía em 'Maria do Bairro', novela da Televisa que marcou época no SBT Imagem: Divulgação/Televisa

A Univision também atuou por aqui com a plataforma de streaming Vix entre 2020 e 2024, quando o serviço foi descontinuado. Em 2022, os dois conglomerados de mídia se uniram, formando a TelevisaUnivision.

De acordo com Chico Vargas, o retorno ocorre porque a Zapping quer diferenciais de conteúdo que os concorrentes, incluindo as operadoras tradicionais de TV por assinatura, não possuem. "Telenovelas mexicanas, colombianas, turcas, coreanas... Eu acho que é nisso que a Zapping vai começar a se diferenciar", afirma. De acordo com o executivo, a empresa está interessada em ter outros canais dentro desses nichos, mas não detalhou quais serão os próximos anúncios.

Entre os públicos que o streaming quer atingir estão aqueles que fazem parte da comunidade mexicana no Brasil. Também buscam os espectadores que cresceram assistindo aos conteúdos da Televisa no SBT. "Conseguimos pegar uma faixa de 35, 40 mais, que para a Zapping é muito importante". Hoje, o principal público da plataforma tem entre 25 e 35 anos de idade.

Faz todo sentido: mesmo sendo um garoto fictício que vive em um barril, Chaves sempre encontrou um lar no coração dos trintões e quarentões brasileiros.

