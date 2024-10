Vera Viel descreve experiência sobrenatural durante cirurgia: 'Me curou'

Vera Viel, 49, descreveu uma experiência sobrenatural que viveu enquanto enfrentava a cirurgia para retirada de um tumor maligno da coxa.

O que aconteceu

A esposa de Rodrigo Faro, 51, relatou as visões que teve durante a operação. "Foi exatamente assim que eu estive nos braços de Deus. Ele me pediu para que eu descansasse enquanto os médicos me operavam. Ele é tão lindo, Ele manda em tudo e lá não existe dor", começou Vera.

Emocionada, a empresária continuou explicando sua experiência, citando o 'aviso' que recebeu também sobre os cuidados do marido. "Ele disse que a minha vida teria um novo sentido, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse Ele aqui, que eu tinha muito o que viver ainda com as meninas e que Ele me daria Vida , muita Vida? Disse que a maior riqueza dele é a Família. Ele tem que ser Louvado, Ele é tão Adorável, Ele pediu para que eu não chorasse".

Vera Viel frisou que teve a vida salva por sua fé. "Eu vou contar o que vivi sempre, pois eu vivi o Sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença tão rara Sarcoma Sinovial e Deus me permitiu descobrir logo no início, isso foi fundamental e a minha Fé me curou. Eu Clamei por Ele naquele momento. Seguirei firme e forte com o meu tratamento", concluiu.