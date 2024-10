Luana explode por causa de Fernando e expõe peão: 'Esse lixo'

Luana continuou esbravejando contra Fernando no início da noite desta terça-feira (22) na área externa da sede da A Fazenda 16. Ela acusou o chef de cozinha de planejar contra o Grupinho.

O que aconteceu

Fernando falou sobre o namorado de Luana. "Ele não liga de você ficar dormindo com a roupa do Cauê?"

Luana responde. "Você lave a p*rra da sua boca pra falar do meu namorado!"

Depois, após Yuri e Gizelly conseguirem fazer com que ela desistisse de jogar cocô nas coisas do rapaz, ela expôs o que ele disse sobre o Grupinho.

"Nunca abri a boca para falar sobre doença dele.De mãe, tia ou avó. Vocês ficam passando a mãe na cabeça desse traste, desse lixo, que fala um monte de m*rda".

Luana então expôs uma atitude do peão: "Ele disse lá em baixo e o Gui ouviu. Esse grupo que eu estou vai se desfazer semana que vem, eles não se importam comigo."

Já tem gente brigando e a primeira pessoa que sair, vai ser votada por todos antes mesmo dos adversários.

