Flor se estressa com peões por lata de doce de leite vazia: 'Maldade'

Na tarde desta terça-feira (22) em A Fazenda (Record), os peões entraram em uma discussão generalizada sobre latas de doce escondidas e vazias. Flor se revoltou com os colegas por não deixarem doce para ela.

O que aconteceu

Enquanto os peões protagonizavam um bate-boca, Flor reclamava que na noite anterior, Luana e seus amigos estavam comendo doce de leite e riram dela quando entregaram a lata vazia para ela comer.

"Tavam rindo de maldade, tô falando que tavam se divertindo da cara dos outros", disparou a apresentadora para a ex-De Férias com o ex.

Luana foi atrás da apresentadora para explicar o ocorrido. Flor questiona por que entregaram o pote vazio para ela comer.

Luana explica: "Eu cheguei na dispensa e o pessoal estava comendo, e a gente começou a rir, mas não era dos outros. Todo mundo começou a comer, mas não rimos dos outros. Ninguém tava fazendo escondido senão não riríamos alto."

"Mas o Yuri escondeu o negócio e me deu vazio. Eu entrei e falei 'meninas, o resto?', ainda brigaram comigo que eu estava sendo irônica, responde a ex-jurada do Programa Silvio Santos. Luana diz que entende, mas que não é a responsável pelo doce vazio e que não zombou de Flor.

