Andressa Urach diz ter fetiche em 'homem corno', mas impõe regras

Andressa Urach, 37, contou aos seguidores sobre mais um de seus fetiches.

O que aconteceu

A modelo disse que tem um mais novo fetiche. Ela quer trair seus companheiros. A criadora de conteúdo adulto, que está solteira desde fim do relacionamento tem setembro com o ator pornô Lucas Matheus Ferraz, abriu o jogo nas redes sociais.

Ela disse que tem se identificado com o termo hotwife, que designa a mulher que garante que o parceiro seja "corno". "Algum homem interessado em ser corno? Acho que descobri que tenho fetiche nisso. Aprendi no meio liberal. Será que sou uma hotwife encubada?".

Porém, há regras para o relacionamento. Andressa não aceita ser traída e afirmou não gostar de ofensas verbais. "Agora quando namorar só quero homem que tenha fetiche em ser corno! Porque sou ciumenta. Só eu posso. Envia essa mensagem para o teu amigo que gosta de ser corno porque estou solteira".

Ela enfatizou as 'clausulas'. "Só não consigo ofender com palavrões, ok amor? Só sei xingar na hora H com palavras gostosas. Não consigo xingar com palavras de humilhação. Com humilhação, eu que choro".